https://ria.ru/20240214/tusk-1927353111.html
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 14.02.2024
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:24
2024-02-14T15:24
2024-02-14T16:19
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МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил телеканал Polsat TV. "Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности", — заявил он на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем.Туск отметил, что в Варшаве считают актуальной ядерную угрозу со стороны Москвы, хотя Кремль неоднократно отвергал подобные обвинения. Премьер также заявил, что Россия с начала спецоперации на Украине якобы неоднократно пыталась таким образом оказать давление на Запад.Накануне польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что считает реальным получение Варшавой ядерного оружия.Глава МИД России Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РИА Новости
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в мире, европа, дональд туск, олаф шольц, сергей лавров, польша, россия
В мире, Европа, Дональд Туск, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Польша, Россия
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Polsat TV: Туск высоко оценил обещание Макрона поделиться ядерным оружием