https://ria.ru/20240214/tusk-1927353111.html

Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 14.02.2024

Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:24

2024-02-14T15:24

2024-02-14T16:19

в мире

европа

дональд туск

олаф шольц

сергей лавров

польша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915306002_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_1154bc2d1c9374c11ef912770777d047.jpg

МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил телеканал Polsat TV. "Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности", — заявил он на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем.Туск отметил, что в Варшаве считают актуальной ядерную угрозу со стороны Москвы, хотя Кремль неоднократно отвергал подобные обвинения. Премьер также заявил, что Россия с начала спецоперации на Украине якобы неоднократно пыталась таким образом оказать давление на Запад.Накануне польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что считает реальным получение Варшавой ядерного оружия.Глава МИД России Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html

https://ria.ru/20240212/oruzhie-1926852433.html

европа

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, дональд туск, олаф шольц, сергей лавров, польша, россия