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Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 14.02.2024
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15:24 14.02.2024 (обновлено: 16:19 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/tusk-1927353111.html
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 14.02.2024
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:24
2024-02-14T16:19
в мире
европа
дональд туск
олаф шольц
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МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил телеканал Polsat TV. "Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности", — заявил он на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем.Туск отметил, что в Варшаве считают актуальной ядерную угрозу со стороны Москвы, хотя Кремль неоднократно отвергал подобные обвинения. Премьер также заявил, что Россия с начала спецоперации на Украине якобы неоднократно пыталась таким образом оказать давление на Запад.Накануне польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что считает реальным получение Варшавой ядерного оружия.Глава МИД России Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html
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в мире, европа, дональд туск, олаф шольц, сергей лавров, польша, россия
В мире, Европа, Дональд Туск, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Польша, Россия
Туск сделал неожиданное заявление о ядерном оружии

Polsat TV: Туск высоко оценил обещание Макрона поделиться ядерным оружием

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск с энтузиазмом отреагировал на обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европу ядерным оружием, сообщил телеканал Polsat TV.
"Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности", — заявил он на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцем.
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Туск отметил, что в Варшаве считают актуальной ядерную угрозу со стороны Москвы, хотя Кремль неоднократно отвергал подобные обвинения. Премьер также заявил, что Россия с начала спецоперации на Украине якобы неоднократно пыталась таким образом оказать давление на Запад.
Накануне польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что считает реальным получение Варшавой ядерного оружия.
Глава МИД России Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреЕвропаДональд ТускОлаф ШольцСергей ЛавровПольшаРоссия
 
 
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