https://ria.ru/20240214/tsvety-1927420850.html

Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор

Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор - РИА Новости, 14.02.2024

Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор

Россиянки к 8 Марта ни в коем случае не останутся без цветов, их достаточно, запретов на поставки не вводилось, кроме того, есть и альтернативные поставщики, и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:57

2024-02-14T18:57

2024-02-14T19:00

эквадор

нидерланды

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_6409855e05b159c7b18d488dce443bc3.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянки к 8 Марта ни в коем случае не останутся без цветов, их достаточно, запретов на поставки не вводилось, кроме того, есть и альтернативные поставщики, и собственное производство, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Ведомство накануне попросило компетентные органы стран Евросоюза усилить контроль за поставками роз, выращенных в Эквадоре и Нидерландах: по ним фиксировалось много нарушений российских и международных фитосанитарных требований. В начале февраля такая же просьба была по эквадороской гвоздике - в связи с выявлением в продукции цветочного трипса. Все эти меры - упреждающего, а не запрещающего характера, и без цветов в Международный женский день россиянки не останутся. "Цветов к 8 Марта достаточно. Россельхознадзор не вводил ограничений на поставки роз", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе, заметив, что в страну ежегодно отгружается свыше 1,7 миллиарда штук срезанных цветов из более 20 государств. Розы, по данным ФТС России, занимают 56,2% поставок всех срезанных цветов, а выращиваются в Эквадоре, Кении, Нидерландах и Колумбии. На втором месте, с долей 23,5% - хризантемы происхождением из Нидерландов, Италии, Эквадора, Колумбии и Кении. Доля гвоздик в поставках - 18,7%; они идут из Колумбии, Эквадора, Турции, Нидерландов и Азербайджана, еще 0,8% - у лилий (Нидерланды, Италия, Эквадор). Комментируя альтернативы поставок из Нидерландов и Эквадора, в пресс-службе заметили, что их могут заместить дружественные страны, оформляющие фитосанитарные сертификаты; кроме того, в России есть собственное производство цветов. ФТС России ранее сообщала, что за первые недели февраля в Центральный федеральный округ прибыли свыше 28 тонн свежих цветов, в том числе в начале месяца - первые 150 килограммов мимозы из Абхазии. А в прошлом году было оформлено почти 628 тонн свежих цветов: пиковым периодом ввоза традиционно является конец февраля - время, когда импортеры активно поставляют цветы накануне Международного женского дня, отмечала служба.

https://ria.ru/20240213/rozy-1927200070.html

https://ria.ru/20240120/poezdki-1922366758.html

эквадор

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эквадор, нидерланды, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии)