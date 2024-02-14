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Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор - РИА Новости, 14.02.2024
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18:57 14.02.2024 (обновлено: 19:00 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/tsvety-1927420850.html
Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор
Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор - РИА Новости, 14.02.2024
Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор
Россиянки к 8 Марта ни в коем случае не останутся без цветов, их достаточно, запретов на поставки не вводилось, кроме того, есть и альтернативные поставщики, и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:57
2024-02-14T19:00
эквадор
нидерланды
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянки к 8 Марта ни в коем случае не останутся без цветов, их достаточно, запретов на поставки не вводилось, кроме того, есть и альтернативные поставщики, и собственное производство, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Ведомство накануне попросило компетентные органы стран Евросоюза усилить контроль за поставками роз, выращенных в Эквадоре и Нидерландах: по ним фиксировалось много нарушений российских и международных фитосанитарных требований. В начале февраля такая же просьба была по эквадороской гвоздике - в связи с выявлением в продукции цветочного трипса. Все эти меры - упреждающего, а не запрещающего характера, и без цветов в Международный женский день россиянки не останутся. "Цветов к 8 Марта достаточно. Россельхознадзор не вводил ограничений на поставки роз", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе, заметив, что в страну ежегодно отгружается свыше 1,7 миллиарда штук срезанных цветов из более 20 государств. Розы, по данным ФТС России, занимают 56,2% поставок всех срезанных цветов, а выращиваются в Эквадоре, Кении, Нидерландах и Колумбии. На втором месте, с долей 23,5% - хризантемы происхождением из Нидерландов, Италии, Эквадора, Колумбии и Кении. Доля гвоздик в поставках - 18,7%; они идут из Колумбии, Эквадора, Турции, Нидерландов и Азербайджана, еще 0,8% - у лилий (Нидерланды, Италия, Эквадор). Комментируя альтернативы поставок из Нидерландов и Эквадора, в пресс-службе заметили, что их могут заместить дружественные страны, оформляющие фитосанитарные сертификаты; кроме того, в России есть собственное производство цветов. ФТС России ранее сообщала, что за первые недели февраля в Центральный федеральный округ прибыли свыше 28 тонн свежих цветов, в том числе в начале месяца - первые 150 килограммов мимозы из Абхазии. А в прошлом году было оформлено почти 628 тонн свежих цветов: пиковым периодом ввоза традиционно является конец февраля - время, когда импортеры активно поставляют цветы накануне Международного женского дня, отмечала служба.
https://ria.ru/20240213/rozy-1927200070.html
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эквадор, нидерланды, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Эквадор, Нидерланды, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Цветов на 8 Марта в России достаточно, сообщил Россельхознадзор

Россельхознадзор: цветов на 8 Марта достаточно, запретов на поставку не было

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПродажа цветов накануне 8 марта
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Продажа цветов накануне 8 марта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россиянки к 8 Марта ни в коем случае не останутся без цветов, их достаточно, запретов на поставки не вводилось, кроме того, есть и альтернативные поставщики, и собственное производство, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
Ведомство накануне попросило компетентные органы стран Евросоюза усилить контроль за поставками роз, выращенных в Эквадоре и Нидерландах: по ним фиксировалось много нарушений российских и международных фитосанитарных требований. В начале февраля такая же просьба была по эквадороской гвоздике - в связи с выявлением в продукции цветочного трипса.
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Все эти меры - упреждающего, а не запрещающего характера, и без цветов в Международный женский день россиянки не останутся. "Цветов к 8 Марта достаточно. Россельхознадзор не вводил ограничений на поставки роз", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе, заметив, что в страну ежегодно отгружается свыше 1,7 миллиарда штук срезанных цветов из более 20 государств.
Розы, по данным ФТС России, занимают 56,2% поставок всех срезанных цветов, а выращиваются в Эквадоре, Кении, Нидерландах и Колумбии. На втором месте, с долей 23,5% - хризантемы происхождением из Нидерландов, Италии, Эквадора, Колумбии и Кении. Доля гвоздик в поставках - 18,7%; они идут из Колумбии, Эквадора, Турции, Нидерландов и Азербайджана, еще 0,8% - у лилий (Нидерланды, Италия, Эквадор).
Комментируя альтернативы поставок из Нидерландов и Эквадора, в пресс-службе заметили, что их могут заместить дружественные страны, оформляющие фитосанитарные сертификаты; кроме того, в России есть собственное производство цветов.
ФТС России ранее сообщала, что за первые недели февраля в Центральный федеральный округ прибыли свыше 28 тонн свежих цветов, в том числе в начале месяца - первые 150 килограммов мимозы из Абхазии. А в прошлом году было оформлено почти 628 тонн свежих цветов: пиковым периодом ввоза традиционно является конец февраля - время, когда импортеры активно поставляют цветы накануне Международного женского дня, отмечала служба.
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ЭквадорНидерландыРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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