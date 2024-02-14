https://ria.ru/20240214/tsirkul-1927255807.html

СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику

СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику - РИА Новости, 14.02.2024

СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику

Уголовное дело будет возбуждено в Свердловской области после того, как учительница школы в Асбесте циркулем исколола кисть школьнику. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:25

2024-02-14T10:25

2024-02-14T10:25

происшествия

асбест

свердловская область

александр бастрыкин

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело будет возбуждено в Свердловской области после того, как учительница школы в Асбесте циркулем исколола кисть школьнику. "В городе Асбесте следствием СКР проводится проверка сообщения об инциденте в школе. В одной из школ Малышевского городского округа 16 января произошел инцидент, связанный с причинением преподавателем учреждения телесных повреждений учащемуся 2014 года рождения", – говорится в релизе регионального управления СК. По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведен опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего, запрошены характеризующие документы на преподавателя. "По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", – сказал агентству Горелых. Местный портал E1.RU со ссылкой на слова ребенка пишет, что учитель истыкала его в качестве "воспитательной меры", отец мальчика насчитал у сына 27 уколов на руке. Как уточняет областная прокуратура, в школе №19 64-летняя учительница начальных классов нанесла ученику более 6 ударов иглой циркуля по тыльной стороне правой ладони. "При обращении несовершеннолетнего в больницу ему был поставлен диагноз – множественные колотые раны правой кисти", – отмечает надзорное ведомство. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту и доложить о ходе его расследования.

https://ria.ru/20231114/konflikt-1909460223.html

https://ria.ru/20230927/izbienie-1898939829.html

асбест

свердловская область

россия

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происшествия, асбест, свердловская область, александр бастрыкин, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), россия