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СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику - РИА Новости, 14.02.2024
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10:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/tsirkul-1927255807.html
СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику
СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику - РИА Новости, 14.02.2024
СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику
Уголовное дело будет возбуждено в Свердловской области после того, как учительница школы в Асбесте циркулем исколола кисть школьнику. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:25
2024-02-14T10:25
происшествия
асбест
свердловская область
александр бастрыкин
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело будет возбуждено в Свердловской области после того, как учительница школы в Асбесте циркулем исколола кисть школьнику. "В городе Асбесте следствием СКР проводится проверка сообщения об инциденте в школе. В одной из школ Малышевского городского округа 16 января произошел инцидент, связанный с причинением преподавателем учреждения телесных повреждений учащемуся 2014 года рождения", – говорится в релизе регионального управления СК. По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведен опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего, запрошены характеризующие документы на преподавателя. "По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", – сказал агентству Горелых. Местный портал E1.RU со ссылкой на слова ребенка пишет, что учитель истыкала его в качестве "воспитательной меры", отец мальчика насчитал у сына 27 уколов на руке. Как уточняет областная прокуратура, в школе №19 64-летняя учительница начальных классов нанесла ученику более 6 ударов иглой циркуля по тыльной стороне правой ладони. "При обращении несовершеннолетнего в больницу ему был поставлен диагноз – множественные колотые раны правой кисти", – отмечает надзорное ведомство. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту и доложить о ходе его расследования.
https://ria.ru/20231114/konflikt-1909460223.html
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асбест
свердловская область
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происшествия, асбест, свердловская область, александр бастрыкин, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Асбест, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверит сообщение об учительнице, исколовшей циркулем руку школьнику

СК разберется в истории с учительницей, исколовшей циркулем руку школьнику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело будет возбуждено в Свердловской области после того, как учительница школы в Асбесте циркулем исколола кисть школьнику.
«
"В городе Асбесте следствием СКР проводится проверка сообщения об инциденте в школе. В одной из школ Малышевского городского округа 16 января произошел инцидент, связанный с причинением преподавателем учреждения телесных повреждений учащемуся 2014 года рождения", – говорится в релизе регионального управления СК.
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По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведен опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего, запрошены характеризующие документы на преподавателя. "По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", – сказал агентству Горелых.
Местный портал E1.RU со ссылкой на слова ребенка пишет, что учитель истыкала его в качестве "воспитательной меры", отец мальчика насчитал у сына 27 уколов на руке.
Как уточняет областная прокуратура, в школе №19 64-летняя учительница начальных классов нанесла ученику более 6 ударов иглой циркуля по тыльной стороне правой ладони. "При обращении несовершеннолетнего в больницу ему был поставлен диагноз – множественные колотые раны правой кисти", – отмечает надзорное ведомство.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту и доложить о ходе его расследования.
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ПроисшествияАсбестСвердловская областьАлександр БастрыкинВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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