https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html
Президент ЦАР прибыл в Москву
Президент ЦАР прибыл в Москву - РИА Новости, 14.02.2024
Президент ЦАР прибыл в Москву
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:36
2024-02-14T17:36
2024-02-14T19:20
цар
москва
россия
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза."Самолет президента приземлился", — сказал он.Ранее посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент страны Фостен-Арканж Туадера пробудет в Москве с 14 по 16 февраля. Здесь он примет участие в антиколониальном форуме "Единой России". Кроме того, президент обсудит весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, москва, россия, фостен-арканж туадера
ЦАР, Москва, Россия, Фостен-Арканж Туадера
Президент ЦАР прибыл в Москву
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву