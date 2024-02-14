https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html

Президент ЦАР прибыл в Москву

Президент ЦАР прибыл в Москву - РИА Новости, 14.02.2024

Президент ЦАР прибыл в Москву

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:36

2024-02-14T17:36

2024-02-14T19:20

цар

москва

россия

фостен-арканж туадера

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза."Самолет президента приземлился", — сказал он.Ранее посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент страны Фостен-Арканж Туадера пробудет в Москве с 14 по 16 февраля. Здесь он примет участие в антиколониальном форуме "Единой России". Кроме того, президент обсудит весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

цар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цар, москва, россия, фостен-арканж туадера