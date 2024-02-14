Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦАР прибыл в Москву - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 14.02.2024 (обновлено: 19:20 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html
Президент ЦАР прибыл в Москву
Президент ЦАР прибыл в Москву - РИА Новости, 14.02.2024
Президент ЦАР прибыл в Москву
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:36
2024-02-14T19:20
цар
москва
россия
фостен-арканж туадера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза."Самолет президента приземлился", — сказал он.Ранее посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент страны Фостен-Арканж Туадера пробудет в Москве с 14 по 16 февраля. Здесь он примет участие в антиколониальном форуме "Единой России". Кроме того, президент обсудит весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
цар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, москва, россия, фостен-арканж туадера
ЦАР, Москва, Россия, Фостен-Арканж Туадера
Президент ЦАР прибыл в Москву

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, сообщил РИА Новости посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза.
«
"Самолет президента приземлился", — сказал он.
Ранее посол России в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что президент страны Фостен-Арканж Туадера пробудет в Москве с 14 по 16 февраля. Здесь он примет участие в антиколониальном форуме "Единой России". Кроме того, президент обсудит весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.
Форум пройдет 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". В мероприятии примут участие представители ведущих стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР
26 января, 08:56
 
ЦАРМоскваРоссияФостен-Арканж Туадера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала