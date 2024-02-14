https://ria.ru/20240214/tresh-strim-1927417161.html

В Ярославле арестовали треш-стримера, избивавшего людей на видео

В Ярославле арестовали треш-стримера, избивавшего людей на видео - РИА Новости, 14.02.2024

В Ярославле арестовали треш-стримера, избивавшего людей на видео

Треш-стример из Ярославля, публиковавший видео с избиением людей и оскорбивший главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину, арестован на два месяца,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:34

2024-02-14T18:34

2024-02-14T18:34

происшествия

ярославль

россия

екатерина мизулина

ярославская область

ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Треш-стример из Ярославля, публиковавший видео с избиением людей и оскорбивший главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Ярославской области в среду. "С учетом позиции прокуратуры Кировского района Ярославля суд заключил под стражу 30-летнего местного жителя, распространявшего в сети интернет видео с избиением людей в прямом эфире", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлен пункт "д" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное из хулиганских побуждений). При этом, по данным прокуратуры, речь идет пока не о видео - по версии обвинения, в ходе уличного конфликта с местным жителем обвиняемый нанёс ему "многочисленные удары по лицу, голове и телу", тяжело покалечив. "Кроме того, в связи с оскорблением представителя общественности прокуратура города Ярославля возбудила в отношении стримера дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление)", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что речь идет о Екатерине Мизулиной. Блогер заключен в СИЗО как минимум на два месяца с возможностью продления. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже глава Лиги сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Ярославской области задержала указанного треш-стримера. Волк опубликовала видео задержания мужчины – на нем он говорит, что оскорбил Мизулину, и признает свою вину.

https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html

https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html

https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославль, россия, екатерина мизулина, ярославская область, ирина волк