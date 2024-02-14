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СМИ: траты на оборону у двух третей членов НАТО могут достигнуть 2% от ВВП
СМИ: траты на оборону у двух третей членов НАТО могут достигнуть 2% от ВВП - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: траты на оборону у двух третей членов НАТО могут достигнуть 2% от ВВП
НАТО собирается объявить в среду, что две трети ее членов в этом году достигнут показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП, сообщает газета... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:01
2024-02-14T01:01
2024-02-14T01:01
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО собирается объявить в среду, что две трети ее членов в этом году достигнут показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "НАТО ожидает, что около двух третей союзников достигнут 2% (от ВВП) в 2024 году", - приводит издание слова одного из должностных лиц альянса. По информации источников, НАТО 14 февраля объявит, что 18 из 31 членов в этом году достигнут показателя в 2% от ВВП. Число союзников, чьи траты на оборону будут соответствовать стандарту альянса, может возрасти по мере корректировки бюджетов стран, отмечает газета. Ранее экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
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в мире, сша, южная каролина, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Южная Каролина, Россия, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: траты на оборону у двух третей членов НАТО могут достигнуть 2% от ВВП
FT: траты на оборону у двух третей членов НАТО могут достигнуть 2% от ВВП