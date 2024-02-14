https://ria.ru/20240214/transvaal-1927222342.html

Спасатель рассказала, как вытаскивали детей после ЧП в "Трансвааль-парке"

Спасатель рассказала, как вытаскивали детей после ЧП в "Трансвааль-парке" - РИА Новости, 14.02.2024

Спасатель рассказала, как вытаскивали детей после ЧП в "Трансвааль-парке"

Сотрудница московского аварийно-спасательного отряда №8 Елена Гормашова спустя 20 лет после трагедии помнит о бегущих по снегу в лютый мороз раздетых и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:16

2024-02-14T05:16

2024-02-14T05:48

москва

центроспас

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Самсонова. Сотрудница московского аварийно-спасательного отряда №8 Елена Гормашова спустя 20 лет после трагедии помнит о бегущих по снегу в лютый мороз раздетых и окровавленных маленьких и взрослых посетителях "Трансвааль-парка". Спасатель рассказала РИА Новости, как искали под обломками детей и почему строительство нового развлекательного центра на месте разрушенного вызвала неоднозначную реакцию у выживших. В спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы в 19.15 14 февраля 2004 года обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. БОСИКОМ ПО СНЕГУСуббота выдалась морозной, на улице было минус 15 градусов. В тот вечер отряд спасателей, куда входила и Елена Гормашова, выехал на тушение пожара, но до адреса они не успели добраться. По рации сообщили, чтобы они разворачивались и мчались к "Трансвааль-парку". "Информация поступила, что там обрушился козырек. Когда мы подъехали, сразу поняли, что это не просто "козырек". Нам на встречу со всех сторон бежали люди – раздетые, в трусах, с кругами, как будто с пляжа. Босиком и в шлепках по снегу. Бегут ошеломленные, взрослые и дети в крови", - вспоминает Гормашова. По ее словам, масштаб бедствия стал понятен, когда зашли внутрь. Аквапарк не было видно с центрального входа развлекательного комплекса. Спасатели прошли уцелевшие раздевалки, кафе, а потом уже перед ними открылось "поле с руинами" – на месте бассейнов и горок валялись куски бетона, стекла. "Все навалено в кучу, отовсюду крики людей. И детей, было очень много пострадавших детей. Травмы были разные: колотые раны, рваные раны, очень много было порезанных от стекла", - рассказывает Елена. Несмотря на небольшой опыт (к этому времени Елена три года работала спасателем в отряде), она не растерялась, не испугалась. Говорит, что на страх в работе просто нет времени. "Буквально за неделю до ЧП я была в этом аквапарке со своими детьми, поэтому я знала, где и что там находилось. Это помогло в поиске людей. Я направляла своих ребят из отряда, ориентировала", - рассказал Елена. Кроме полученных травм от рухнувших конструкций, по ее словам, пострадавшие получили сильные обморожения. Спасатели снимали с себя куртки, укрывали людей и как можно скорее вели в машины скорой помощи и автобусы, которые специально пригнали городские власти для эвакуации. "До нас на месте уже работал отряд Центроспаса, поэтому работа шла очень быстро. Всю территорию разбили на сектора, обследовали каждый закуток. Все оперативные службы Москвы очень быстро отреагировали, скорые как пчелки мелькали", - говорит Гормашова. По ее словам, всех уцелевших при обрушении удалось вытащить за считанные часы из-под обломков. Затем вытаскивали тела погибших, но троих человек, включая ребенка, долго не могли найти. Лишь на третий день разбора завалов последним нашли тело восьмилетнего мальчика. "Я хорошо помню молодую пару. Компания отмечала второй день свадьбы своих друзей, все сами выбежали после того, как рухнул купол, а невеста пропала. Долго ее искали, все вокруг переживали. И спустя какое-то время девушка нашлась, смогла самостоятельно найти выход. Но все ее тело было посечено мелкими-мелкими осколками, только лицо не было поранено", - рассказывает Елена. "СОБРАЛИ" ЗАНОВОМосквич Александр Мухин (имя изменено по просьбе героя – ред.) хорошо помнит работу спасателей в тот день. В 2004 году он был студентом и пригласил свою девушку отметить День всех влюбленных в "Трансвааль-парк". "Мы были в зоне джакузи, когда рухнула крыша. Спустились оттуда и побежали вверх по лестнице к выходу. На входе стояла скорая помощь и спасатели. Так как у меня висела правая рука, и голова была в крови, нас сразу забрали врачи. Нейрохирургам — почёт и уважение. Мне голову собрали, и даже спустя 20 лет она ещё она работает", - грустно шутит Александр. После происшествия он расстался с девушкой, получил инвалидность, и врачи не разрешают ему садиться за руль. Но травмы не помешали ему окончить вуз по специальность "инженер-математик" и найти хорошую работу. Правда, семью он пока не завел. Шутит, что отбил ту часть мозга, которая отвечает за романтические отношения. "Что делаю 14 февраля? Стараюсь жить как все люди. Иногда бывает стресс вечером, стараюсь пораньше освободиться от дел и просто посидеть в тишине. Считаю, что это последствия травмы и не более того", - говорит Александр. За прошедшие 20 лет он был всего лишь раз на месте трагедии, хотел зайти в часовню, которую там возвели, но она была закрыта. "То, что на месте обрушения построили новый аквапарк, конечно, дело собственников объекта. Первый раз, когда услышал об этом, было ощущение предательства, а потом уже как-то спокойно стал на это смотреть. Много людей, которые про историю "Трансвааль-парка" не знают, они просто приходят отдохнуть. Неправильно из-за этого осуждать или гневаться на них. Часовенка как напоминание стоит, может быть, кто-то и обратит внимание", - говорит Александр. СТРАННОЕ МЕСТОПоявление на месте обрушившегося "Трансвааль-парка" нового развлекательного центра, который был открыт через девять лет после трагедии, у Елены Гормашовой тоже вызвало неоднозначную реакцию. "Все хотят быть счастливыми, а жизнь такая короткая, поэтому и из памяти плохое так быстро стирается. Новый аквапарк построили с использованием уцелевших помещений – раздевалок. Моя мама там работала по сменам в прачечной, которую как раз в этих раздевалках и разместили. И рассказывала, что работницы по ночам, в том числе и она, слышали женский плач, кто-то слышал, как женщина звала ребенка. Я маме посоветовала: выйди в коридор и крикни – "Мальчика нашли, не плачь! Всех нашли, никого здесь нет!". Она так и сделали, не поверите, но через несколько дней плач прекратился. Вот такая мистика", - рассказала Елена. После "Трансвааля" у Гормашовой было еще несколько больших ЧП, где она работала как спасатель. В том числе участвовала в спасательной операции при обрушении Басманного рынка, который был построен по проекту того же архитектора, что возвел и "Трансвааль-парк". Спустя два года, рано утром 23 февраля 2006 года, железобетонная крыша рухнула на людей. Тогда погибло 68 человек, в основном, это граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, работавшие на рынке. "Эти трагедии произошли из-за несоблюдения техники безопасности, никто эти крыши не чистил. А в феврале часто погода меняется - то оттепель, то снег валит, и образуются снежные глыбы на крыши. Вот железобетонные конструкции и не выдержали такой тяжести", - говорит Елена. Из спасателей Гормашова ушла в 2014 году, но не из своего отряда. Сейчас она в качестве главного специалиста занимается "тылом" – обеспечивает своих ребят одеждой, питанием.

https://ria.ru/20220313/mchs-1777605768.html

https://ria.ru/20240214/transvaal-park-1926854248.html

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москва, центроспас