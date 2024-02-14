https://ria.ru/20240214/tramp-1927457278.html
Путин рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США
Путин рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США
У экс-президента США Дональда Трампа есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения Штатов с их союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:40
2024-02-14T23:40
2024-02-14T23:44
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. У экс-президента США Дональда Трампа есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения Штатов с их союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин."Трампа же все время называли несистемным политиком. У него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками", - сообщил Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях Трампа с европейскими лидерами, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/putin-1927456489.html
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сша, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, павел зарубин
США, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США
Путин: у Трампа есть взгляд, как должны развиваться отношения США с союзниками