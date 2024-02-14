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Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024
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12:05 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/torgi-1927294318.html
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены, основной индекс при этом продолжил немного прибавлять - тем же темпом, что и до приостановки, следует из... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:05
2024-02-14T12:05
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены, основной индекс при этом продолжил немного прибавлять - тем же темпом, что и до приостановки, следует из данных торговой площадки. К 11.46 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,29% до 3263,95 пункта, как и на момент приостановки. Ранее в среду на фондовом рынке Московской биржи произошла приостановка торгов - с 10.36 мск. Площадка впоследствии объяснила её ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения подобного же сбоя вчера. Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск. Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились при этом безо всяких прерываний, в нормальном режиме.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке с 11:35 мск

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены, основной индекс при этом продолжил немного прибавлять - тем же темпом, что и до приостановки, следует из данных торговой площадки.
К 11.46 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,29% до 3263,95 пункта, как и на момент приостановки.
Ранее в среду на фондовом рынке Московской биржи произошла приостановка торгов - с 10.36 мск. Площадка впоследствии объяснила её ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения подобного же сбоя вчера.
Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились при этом безо всяких прерываний, в нормальном режиме.
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