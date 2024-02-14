https://ria.ru/20240214/torgi-1927294318.html

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены, основной индекс при этом продолжил немного прибавлять - тем же темпом, что и до приостановки, следует из... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:05

2024-02-14T12:05

2024-02-14T12:05

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_642525e997624d0a226ed24b2566bbc5.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены, основной индекс при этом продолжил немного прибавлять - тем же темпом, что и до приостановки, следует из данных торговой площадки. К 11.46 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,29% до 3263,95 пункта, как и на момент приостановки. Ранее в среду на фондовом рынке Московской биржи произошла приостановка торгов - с 10.36 мск. Площадка впоследствии объяснила её ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения подобного же сбоя вчера. Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск. Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились при этом безо всяких прерываний, в нормальном режиме.

https://ria.ru/20240214/valyuta-1927228619.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа