https://ria.ru/20240214/torgi-1927283527.html

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновят в 11:35 мск

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновят в 11:35 мск - РИА Новости, 14.02.2024

Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновят в 11:35 мск

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся в 11.35 мск, сообщила площадка. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:25

2024-02-14T11:25

2024-02-14T11:30

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся в 11.35 мск, сообщила площадка."Торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11.35", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/toplivo-1926448725.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа