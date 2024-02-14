https://ria.ru/20240214/topor-1927349246.html

В Софии задержали ворвавшегося в школу с топором мужчину

В Софии задержали ворвавшегося в школу с топором мужчину - РИА Новости, 14.02.2024

В Софии задержали ворвавшегося в школу с топором мужчину

Вооруженного топором мужчину задержали в спортивной школе в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:58

2024-02-14T14:58

2024-02-14T14:59

софия (город)

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вооруженного топором мужчину задержали в спортивной школе в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Как сообщается, нарушитель приходился дедом ученицы седьмого класса спортшколы имени генерала Владимира Стойчева. Внучка вызвала родных после ссоры со сверстником, в результате которой она получила небольшие повреждения в области лица. Дедушка девочки, вооруженный топором, ворвался в кабинет замдиректора школы и вел себя агрессивно. Он был задержан прибывшими полицейскими.

https://ria.ru/20240214/kazan-1927346648.html

софия (город)

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софия (город), в мире