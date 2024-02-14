https://ria.ru/20240214/tomilino-1927313660.html

Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку

Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку - РИА Новости, 14.02.2024

Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку

Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:00

происшествия

томилино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковном Томилино уже полнедели шпиц находится в закрытой квартире, хозяин по какой-то причине отсутствует. Собака жалобно скулит — у двери находятся волонтеры и соседи. "Поступила заявка, мы выехали, будем через 15 минут", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заявка поступила по адресу: Томилино, микрорайон "Птицефабрика".

https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html

томилино

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, томилино, московская область (подмосковье)