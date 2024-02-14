https://ria.ru/20240214/tomilino-1927313660.html
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку - РИА Новости, 14.02.2024
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:00
2024-02-14T13:00
2024-02-14T13:00
происшествия
томилино
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908706333_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_2cfa258e639f0bbafcca511a5b06b39b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковном Томилино уже полнедели шпиц находится в закрытой квартире, хозяин по какой-то причине отсутствует. Собака жалобно скулит — у двери находятся волонтеры и соседи. "Поступила заявка, мы выехали, будем через 15 минут", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заявка поступила по адресу: Томилино, микрорайон "Птицефабрика".
https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html
томилино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томилино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Томилино, Московская область (Подмосковье)
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку
Спасатели помогут собаке, запертой в квартире в подмосковном Томилино
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковном Томилино
уже полнедели шпиц находится в закрытой квартире, хозяин по какой-то причине отсутствует. Собака жалобно скулит — у двери находятся волонтеры и соседи.
"Поступила заявка, мы выехали, будем через 15 минут", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заявка поступила по адресу: Томилино, микрорайон "Птицефабрика".
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