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Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку - РИА Новости, 14.02.2024
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13:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/tomilino-1927313660.html
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку - РИА Новости, 14.02.2024
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:00
2024-02-14T13:00
происшествия
томилино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковном Томилино уже полнедели шпиц находится в закрытой квартире, хозяин по какой-то причине отсутствует. Собака жалобно скулит — у двери находятся волонтеры и соседи. "Поступила заявка, мы выехали, будем через 15 минут", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заявка поступила по адресу: Томилино, микрорайон "Птицефабрика".
https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html
томилино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, томилино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Томилино, Московская область (Подмосковье)
Спасатели отправились выручать запертую в квартире в Подмосковье собаку

Спасатели помогут собаке, запертой в квартире в подмосковном Томилино

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСпасатель
Спасатель - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спасатель. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса выехали в Томилино для спасения собаки, которая долгое время находится без хозяина в квартире жилого дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковном Томилино уже полнедели шпиц находится в закрытой квартире, хозяин по какой-то причине отсутствует. Собака жалобно скулит — у двери находятся волонтеры и соседи.
"Поступила заявка, мы выехали, будем через 15 минут", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заявка поступила по адресу: Томилино, микрорайон "Птицефабрика".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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ПроисшествияТомилиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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