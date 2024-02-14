https://ria.ru/20240214/teplotrassa-1927237400.html

В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса

В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса - РИА Новости, 14.02.2024

В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса

Обстрел украинскими войсками Киевского района Донецка в среду утром повредил теплотрассу на одной из улиц, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:25

2024-02-14T09:25

2024-02-14T09:25

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Киевского района Донецка в среду утром повредил теплотрассу на одной из улиц, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром укронацисты снова открыли огонь по Киевскому району нашего города. В результате обстрела повреждена теплотрасса по улице Р. Люксембург", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Киевского района Донецка был совершен в 7.30 мск, выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами.

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)