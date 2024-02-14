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В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса - РИА Новости, 14.02.2024
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09:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/teplotrassa-1927237400.html
В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса
В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса - РИА Новости, 14.02.2024
В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса
Обстрел украинскими войсками Киевского района Донецка в среду утром повредил теплотрассу на одной из улиц, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:25
2024-02-14T09:25
в мире
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донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Киевского района Донецка в среду утром повредил теплотрассу на одной из улиц, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром укронацисты снова открыли огонь по Киевскому району нашего города. В результате обстрела повреждена теплотрасса по улице Р. Люксембург", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Киевского района Донецка был совершен в 7.30 мск, выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами.
https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html
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В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при обстреле повреждена теплотрасса

В Донецке при украинском обстреле повреждена теплотрасса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Киевского района Донецка в среду утром повредил теплотрассу на одной из улиц, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Сегодня утром укронацисты снова открыли огонь по Киевскому району нашего города. В результате обстрела повреждена теплотрасса по улице Р. Люксембург", - написал Кулемзин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Киевского района Донецка был совершен в 7.30 мск, выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами.
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