Рейтинг@Mail.ru
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/telegram-1927414874.html
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны - РИА Новости, 14.02.2024
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:24
2024-02-14T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
telegram
украина
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
https://radiosputnik.ru/20230707/ukraina-1882884383.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, telegram, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Telegram, Украина, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны

ГУР Минобороны Украины назвало Telegram угрозой безопасности страны

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
"Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
"Наших накрывают". МО Украины обратилось к Telegram-каналам по просьбе ВСУ
7 июля 2023, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреTelegramУкраинаМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала