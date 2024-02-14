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Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны

Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны - РИА Новости, 14.02.2024

Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:24

2024-02-14T18:24

2024-02-14T18:24

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".

https://radiosputnik.ru/20230707/ukraina-1882884383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, telegram, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр