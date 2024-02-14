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Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны - РИА Новости, 14.02.2024
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:24
2024-02-14T18:24
2024-02-14T18:24
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
https://radiosputnik.ru/20230707/ukraina-1882884383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, telegram, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Telegram, Украина, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская военная разведка назвала Telegram угрозой безопасности страны
ГУР Минобороны Украины назвало Telegram угрозой безопасности страны
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО
) Алексей Данилов
в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
"Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
"Наших накрывают". МО Украины обратилось к Telegram-каналам по просьбе ВСУ