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Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены - РИА Новости, 14.02.2024
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17:54 14.02.2024 (обновлено: 18:12 14.02.2024)
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Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены
Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены
С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:54
2024-02-14T18:12
владимир путин
россия
здравоохранение
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин.&quot;Начиная с текущего 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности&quot;, - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Он обратился к главам регионов, указав, что выделенные средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.
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владимир путин, россия, здравоохранение, общество
Владимир Путин, Россия, Здравоохранение, Общество
Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены

Путин: тарифы на оказание медпомощи в городах и селах выровняют в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Начиная с текущего 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Он обратился к главам регионов, указав, что выделенные средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.
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