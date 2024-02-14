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Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены

Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены - РИА Новости, 14.02.2024

Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены

С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:54

2024-02-14T17:54

2024-02-14T18:12

владимир путин

россия

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин."Начиная с текущего 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Он обратился к главам регионов, указав, что выделенные средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, здравоохранение, общество