Путин заявил, что тарифы на оказание медпомощи в этом году будут выравнены
Путин: тарифы на оказание медпомощи в городах и селах выровняют в 2024 году
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Начиная с текущего 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Он обратился к главам регионов, указав, что выделенные средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности.