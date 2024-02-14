https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html

В Кремле заявили, что СВО приобрела форму войны против коллективного Запада

В Кремле заявили, что СВО приобрела форму войны против коллективного Запада - РИА Новости, 14.02.2024

В Кремле заявили, что СВО приобрела форму войны против коллективного Запада

Спецоперация на Украине со временем превратилась в противостояние с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:56

2024-02-14T19:56

2024-02-14T21:34

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

европа

украина

владимир путин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Спецоперация на Украине со временем превратилась в противостояние с коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах "Форума будущих технологий"."Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт", — подчеркнул он.По словам Пескова, вмешательство Запада может привести к тому, что СВО продлится дольше. Тем не менее ход вещей изменить не удастся. Пресс-секретарь президента отметил, что спецоперацию продолжат до того момента, когда все поставленные задачи будут выполнены.С 24 февраля 2022 года проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Глава государства не раз подчеркивал, что Москва готова к переговорам, поскольку стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны, в свою очередь, постоянно заявляют о необходимости продолжения боевых действий, накачивают киевские власти оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.При этом в последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240214/vsu-1927399462.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, европа, украина, владимир путин, сергей лавров, нато