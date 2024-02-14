https://ria.ru/20240214/svo-1927371521.html

ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024

ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:19

2024-02-14T16:19

2024-02-14T17:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника:Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.Купянское направлениеПодразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Табаевки и Петропавловки в Харьковской области. Кроме того, они отразили три атаки штурмовых отрядов 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Помимо этого, при поддержке артиллерии и авиации они отразили две атаки штурмовых отрядов 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении. Также они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах Работино, Нестерянки и Степового в Запорожской области, Ильинки в Днепропетровской области, а также Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах. Среди прочего удалось уничтожить пусковую установку ЗРК С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле Работино в Запорожской области. Кроме того, они перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 98 беспилотников в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240214/front-1927256692.html

https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html

https://ria.ru/20240214/nato-1927274632.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927341156.html

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