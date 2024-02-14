ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
МО: ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника:
- до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
- шесть танков;
- пять боевых машин пехоты;
- 20 автомобилей;
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
- две гаубицы "Мста-Б";
- два орудия Д-30;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- три артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубица FH70 производства Великобритании.
Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.
Купянское направление
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Табаевки и Петропавловки в Харьковской области. Кроме того, они отразили три атаки штурмовых отрядов 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- гаубица Д-30;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- боевая машина РСЗО "Град".
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Помимо этого, при поддержке артиллерии и авиации они отразили две атаки штурмовых отрядов 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 320 военнослужащих;
- два танка;
- пять боевых машин пехоты;
- десять боевых бронированных машин;
- 22 автомобиля;
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
- гаубица Д-30.
Южнодонецкое направление
Солдаты группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении. Также они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области.
Потери противника:
- до 160 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- два бронетранспортера;
- два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10";
- три автомобиля;
- три гаубицы FH70 производства Великобритании;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Херсонское направление
Российские войска нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах Работино, Нестерянки и Степового в Запорожской области, Ильинки в Днепропетровской области, а также Тягинки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20;
- три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах. Среди прочего удалось уничтожить пусковую установку ЗРК С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле Работино в Запорожской области. Кроме того, они перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 98 беспилотников в зоне спецоперации.