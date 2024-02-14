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ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 14.02.2024 (обновлено: 17:06 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/svo-1927371521.html
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.02.2024
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:19
2024-02-14T17:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
клещеевка
донецкая народная республика
запорожская область
великобритания
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника:Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.Купянское направлениеПодразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Табаевки и Петропавловки в Харьковской области. Кроме того, они отразили три атаки штурмовых отрядов 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Помимо этого, при поддержке артиллерии и авиации они отразили две атаки штурмовых отрядов 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении. Также они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах Работино, Нестерянки и Степового в Запорожской области, Ильинки в Днепропетровской области, а также Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах. Среди прочего удалось уничтожить пусковую установку ЗРК С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле Работино в Запорожской области. Кроме того, они перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 98 беспилотников в зоне спецоперации.
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украина
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вооруженные силы украины, россия, украина, клещеевка, донецкая народная республика, запорожская область, великобритания, вооруженные силы рф, зрк с-300, ми-24, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Великобритания, Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300, Ми-24, Безопасность
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МО: ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника:
  • до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • шесть танков;
  • пять боевых машин пехоты;
  • 20 автомобилей;
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • два орудия Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • три артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубица FH70 производства Великобритании.
Кроме того, удалось уничтожить два пункта управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов.
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Купянское направление

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Табаевки и Петропавловки в Харьковской области. Кроме того, они отразили три атаки штурмовых отрядов 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 130 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Помимо этого, при поддержке артиллерии и авиации они отразили две атаки штурмовых отрядов 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 320 военнослужащих;
  • два танка;
  • пять боевых машин пехоты;
  • десять боевых бронированных машин;
  • 22 автомобиля;
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
  • гаубица Д-30.
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Южнодонецкое направление

Солдаты группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении. Также они нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области.
Потери противника:
  • до 160 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10";
  • три автомобиля;
  • три гаубицы FH70 производства Великобритании;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
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Херсонское направление

Российские войска нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах Работино, Нестерянки и Степового в Запорожской области, Ильинки в Днепропетровской области, а также Тягинки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20;
  • три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 126 районах. Среди прочего удалось уничтожить пусковую установку ЗРК С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле Работино в Запорожской области. Кроме того, они перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 98 беспилотников в зоне спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВеликобританияВооруженные силы РФЗРК С-300Ми-24Безопасность
 
 
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