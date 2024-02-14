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Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки участникам СВО - РИА Новости, 14.02.2024
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12:15 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/svo-1927296200.html
Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки участникам СВО
Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки участникам СВО - РИА Новости, 14.02.2024
Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки участникам СВО
Курсанты магаданского военно-патриотического клуба "Подвиг" отправят около полусотни подарков раненым участникам специальной военной операции, которые сейчас... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:15
2024-02-14T12:15
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МАГАДАН, 14 фев - РИА Новости. Курсанты магаданского военно-патриотического клуба "Подвиг" отправят около полусотни подарков раненым участникам специальной военной операции, которые сейчас лечатся в Приморье, сообщил журналистам заместитель директора клуба Рыспай Асанакунов. "Это 49 подарков от 49-го региона, получилось очень символично. Почти, как новогодние, только оформленные иначе, камуфлированные. Наш центр всегда старается помогать, проводим сборы, люди не только из нашего учреждения приносят гуманитарную помощь в центр, мы упаковываем все и передаем на отправку специалистам Общероссийского народного фронта. Эти наборы – просто для поднятия настроения ребятам и в качестве "привета" от земляков, конечно же, с пожеланиями скорой победы и верой в наших солдат", - сказал Асанакунов.
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общество, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Общество, Общероссийский народный фронт
Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки участникам СВО

Курсанты магаданского клуба "Подвиг" отправят подарки раненым участникам СВО

© Фото : Магаданский военный спортивно-технический центр "Подвиг"Курсанты магаданского военно-патриотического клуба "Подвиг" с подарками для бойцов СВО
Курсанты магаданского военно-патриотического клуба Подвиг с подарками для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Магаданский военный спортивно-технический центр "Подвиг"
Курсанты магаданского военно-патриотического клуба "Подвиг" с подарками для бойцов СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 14 фев - РИА Новости. Курсанты магаданского военно-патриотического клуба "Подвиг" отправят около полусотни подарков раненым участникам специальной военной операции, которые сейчас лечатся в Приморье, сообщил журналистам заместитель директора клуба Рыспай Асанакунов.
"Это 49 подарков от 49-го региона, получилось очень символично. Почти, как новогодние, только оформленные иначе, камуфлированные. Наш центр всегда старается помогать, проводим сборы, люди не только из нашего учреждения приносят гуманитарную помощь в центр, мы упаковываем все и передаем на отправку специалистам Общероссийского народного фронта. Эти наборы – просто для поднятия настроения ребятам и в качестве "привета" от земляков, конечно же, с пожеланиями скорой победы и верой в наших солдат", - сказал Асанакунов.
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