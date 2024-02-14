https://ria.ru/20240214/svadba-1927386688.html

Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги

Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги - РИА Новости, 14.02.2024

Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги

Жительница Канады отказалась проводить свадебную церемонию и рассталась с женихом, поскольку большинство гостей не смогли подарить ей по 1500 канадских долларов РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:12

2024-02-14T17:12

2024-02-14T17:35

в мире

канада

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Жительница Канады отказалась проводить свадебную церемонию и рассталась с женихом, поскольку большинство гостей не смогли подарить ей по 1500 канадских долларов (больше 100 тысяч рублей) для входа на мероприятие, пишет издание Unilad."Я специально просила давать подарки именно в деньгах. Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования? Мы многим пожертвовали и просили с каждого гостя всего около 1500 долларов", — рассказала невестка.По ее словам, требование внести эту сумму "не было чем-то необычным". Подруга невесты обещала подарить ей пять тысяч долларов, а семья бывшего парня — добавить еще три тысячи, чтобы та могла организовать праздник. Всего будущие молодожены планировали потратить 60 тысяч долларов."Мы ясно дали понять. Если вы не смогли внести свой вклад, то не получите приглашения на нашу эксклюзивную свадьбу", — заявила девушка.По информации издания, паре пришлось отменить торжества и расстаться. Учитывая рост стоимости жизни в Канаде, неудивительно, что у большинства гостей не оказалось свободных средств, которые можно было бы потратить на такой дорогостоящий праздник, отмечается в публикации.

канада

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, канада