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Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги - РИА Новости, 14.02.2024
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17:12 14.02.2024 (обновлено: 17:35 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/svadba-1927386688.html
Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги
Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги - РИА Новости, 14.02.2024
Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги
Жительница Канады отказалась проводить свадебную церемонию и рассталась с женихом, поскольку большинство гостей не смогли подарить ей по 1500 канадских долларов РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:12
2024-02-14T17:35
в мире
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Жительница Канады отказалась проводить свадебную церемонию и рассталась с женихом, поскольку большинство гостей не смогли подарить ей по 1500 канадских долларов (больше 100 тысяч рублей) для входа на мероприятие, пишет издание Unilad."Я специально просила давать подарки именно в деньгах. Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования? Мы многим пожертвовали и просили с каждого гостя всего около 1500 долларов", — рассказала невестка.По ее словам, требование внести эту сумму "не было чем-то необычным". Подруга невесты обещала подарить ей пять тысяч долларов, а семья бывшего парня — добавить еще три тысячи, чтобы та могла организовать праздник. Всего будущие молодожены планировали потратить 60 тысяч долларов."Мы ясно дали понять. Если вы не смогли внести свой вклад, то не получите приглашения на нашу эксклюзивную свадьбу", — заявила девушка.По информации издания, паре пришлось отменить торжества и расстаться. Учитывая рост стоимости жизни в Канаде, неудивительно, что у большинства гостей не оказалось свободных средств, которые можно было бы потратить на такой дорогостоящий праздник, отмечается в публикации.
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в мире, канада
В мире, Канада
Все дорожает. Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить деньги

Unilad: невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Невеста . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Жительница Канады отказалась проводить свадебную церемонию и рассталась с женихом, поскольку большинство гостей не смогли подарить ей по 1500 канадских долларов (больше 100 тысяч рублей) для входа на мероприятие, пишет издание Unilad.
«
"Я специально просила давать подарки именно в деньгах. Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без надлежащего финансирования? Мы многим пожертвовали и просили с каждого гостя всего около 1500 долларов", — рассказала невестка.
По ее словам, требование внести эту сумму "не было чем-то необычным". Подруга невесты обещала подарить ей пять тысяч долларов, а семья бывшего парня — добавить еще три тысячи, чтобы та могла организовать праздник. Всего будущие молодожены планировали потратить 60 тысяч долларов.
"Мы ясно дали понять. Если вы не смогли внести свой вклад, то не получите приглашения на нашу эксклюзивную свадьбу", — заявила девушка.
По информации издания, паре пришлось отменить торжества и расстаться. Учитывая рост стоимости жизни в Канаде, неудивительно, что у большинства гостей не оказалось свободных средств, которые можно было бы потратить на такой дорогостоящий праздник, отмечается в публикации.
Самые красивые и яркие свадьбы: как выглядят невесты разных народов России
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

Свадьба в традициях донских казаков в День региона - Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

Свадебная церемония по ингушским традициям. Лирический танец Встреча у родника в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца Ингушетия в День Региона - Республики Ингушетии на Международной выставке-форуме Россия

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

Стилизованная чукотская свадьба с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов чукчей на Международной выставке-форуме Россия

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

Традиционная осетинская свадьба в День региона - Республики Северной Осетии - Алании на Международной выставке-форуме Россия

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

Тюкалинская свадьба на Международной выставке-форуме Россия

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

Александр Худи и Илона Окотэтто проводят свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа в День региона на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

Обряд бракосочетания Олега Лазарева и Марии Старковой в народных традициях Курской губернии на Международной выставке-форуме Россия

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

Свадебная церемония по тульским традициям на Международной выставке-форуме Россия

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

Свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций на Международной выставке-форуме Россия

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

Свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала Якутия 24 Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой на Международной выставке-форуме Россия

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

Наталия и Виктор Кульневы проводят свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Региона - Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

Александр Токарев и Юлия Сидорович проводят свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур Забайкальские узоры и фольклорного ансамбля Берегиня села Красный Чикой на Международной выставке-форуме Россия

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

Свадьба в традициях Кировской области в День Региона - Кировской области на Международной выставке-форуме Россия

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 15

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 15

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 15

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 15

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 15

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 15

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 15

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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