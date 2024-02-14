Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Саркози - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 14.02.2024 (обновлено: 18:23 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/sud-1927365535.html
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Саркози
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Саркози - РИА Новости, 14.02.2024
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Саркози
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози о превышении счетов предвыборной кампании 2012 года, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:01
2024-02-14T18:23
франция
в мире
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927413429_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9e316fafc2111766cf1f7f81eac2cd59.jpg
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози о превышении счетов предвыборной кампании 2012 года, сообщило агентство Франс Пресс."Апелляционный суд приговорил Саркози к году тюрьмы, из него шесть месяцев условно, по делу "Бигмалион", - сообщило агентство.Приговор по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", в первой инстанции был вынесен в 2021 году. Саркози приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом.Таким образом, реальная часть срока будет скорректирована, сообщила судья.Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма ограничена 22,5 миллиона евро.Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро.Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
https://radiosputnik.ru/20231211/sarkozi-1915047016.html
https://ria.ru/20231006/sarkozi-1900942007.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927413429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0831f23448dc1a59ab762fa6929d64a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, николя саркози
Франция, В мире, Николя Саркози
Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Саркози

Суд подтвердил приговор Саркози по делу о превышении счетов кампании

© AFP 2024 / BERTRAND GUAYБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда в Париже. 14 февраля 2024
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда в Париже. 14 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP 2024 / BERTRAND GUAY
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда в Париже. 14 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Франции подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози о превышении счетов предвыборной кампании 2012 года, сообщило агентство Франс Пресс.
«
"Апелляционный суд приговорил Саркози к году тюрьмы, из него шесть месяцев условно, по делу "Бигмалион", - сообщило агентство.
Приговор по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", в первой инстанции был вынесен в 2021 году. Саркози приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом.
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Саркози: Украина должна стать мостом между Россией и Европой
11 декабря 2023, 12:45
Таким образом, реальная часть срока будет скорректирована, сообщила судья.
Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма ограничена 22,5 миллиона евро.
Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.
Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.
Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро.
Остальные фигуранты этого дела были приговорены судом к наказанию от двух до трех лет лишения свободы, часть из этого срока они должны отбывать условно. Реальные сроки им предстоит также отбыть дома под электронным наблюдением.
Единственный подсудимый, который признал факт сокрытия превышения расходов на президентскую кампанию, - заместитель главы избирательного штаба Саркози в то время Жером Лаврийе. Он приговорен судом к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году условно.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
СМИ: Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании его кампании
6 октября 2023, 14:06
 
ФранцияВ миреНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала