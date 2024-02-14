https://ria.ru/20240214/stremlenie-1927369024.html
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину - РИА Новости, 14.02.2024
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину
Стремление Вашингтона переложить бремя расходов на поддержку Украины на страны Европы, в особенности на Германию, стало в последнее время еще отчетливее,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:12
2024-02-14T16:12
2024-02-14T16:13
в мире
германия
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олаф шольц
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стремление Вашингтона переложить бремя расходов на поддержку Украины на страны Европы, в особенности на Германию, стало в последнее время еще отчетливее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что на пятницу в Брюсселе запланировано очередное заседание контактной группы по обороне Украины. Повестка дня включает предоставление Киеву средств ПВО, боеприпасов, прочих нужных ВСУ вооружений. "Понять, что дальше делать с киевским режимом, не могут даже сами Соединенные Штаты Америки. В последнее время все отчетливее стало их стремление переложить непосильное бремя расходов на (Владимира) Зеленского на Европу, в первую очередь на Германию, которая буквально выбилась в лидеры в этом вопросе", - сказал Захарова на брифинге для СМИ. Она заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц "за соответствующими инструкциями" приезжал в Вашингтон 9 февраля.
https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html
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в мире, германия, мария захарова, вооруженные силы украины, олаф шольц, вашингтон (штат), украина
В мире, Германия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, Вашингтон (штат), Украина
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину
Захарова: стремление США переложить на ЕС расходы на Украину становится яснее