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Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину - РИА Новости, 14.02.2024
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16:12 14.02.2024 (обновлено: 16:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/stremlenie-1927369024.html
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину - РИА Новости, 14.02.2024
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину
Стремление Вашингтона переложить бремя расходов на поддержку Украины на страны Европы, в особенности на Германию, стало в последнее время еще отчетливее,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:12
2024-02-14T16:13
в мире
германия
мария захарова
вооруженные силы украины
олаф шольц
вашингтон (штат)
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стремление Вашингтона переложить бремя расходов на поддержку Украины на страны Европы, в особенности на Германию, стало в последнее время еще отчетливее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что на пятницу в Брюсселе запланировано очередное заседание контактной группы по обороне Украины. Повестка дня включает предоставление Киеву средств ПВО, боеприпасов, прочих нужных ВСУ вооружений. "Понять, что дальше делать с киевским режимом, не могут даже сами Соединенные Штаты Америки. В последнее время все отчетливее стало их стремление переложить непосильное бремя расходов на (Владимира) Зеленского на Европу, в первую очередь на Германию, которая буквально выбилась в лидеры в этом вопросе", - сказал Захарова на брифинге для СМИ. Она заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц "за соответствующими инструкциями" приезжал в Вашингтон 9 февраля.
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в мире, германия, мария захарова, вооруженные силы украины, олаф шольц, вашингтон (штат), украина
В мире, Германия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, Вашингтон (штат), Украина
Захарова высказалась о стремлении США переложить на ЕС расходы на Украину

Захарова: стремление США переложить на ЕС расходы на Украину становится яснее

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стремление Вашингтона переложить бремя расходов на поддержку Украины на страны Европы, в особенности на Германию, стало в последнее время еще отчетливее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что на пятницу в Брюсселе запланировано очередное заседание контактной группы по обороне Украины. Повестка дня включает предоставление Киеву средств ПВО, боеприпасов, прочих нужных ВСУ вооружений.
«
"Понять, что дальше делать с киевским режимом, не могут даже сами Соединенные Штаты Америки. В последнее время все отчетливее стало их стремление переложить непосильное бремя расходов на (Владимира) Зеленского на Европу, в первую очередь на Германию, которая буквально выбилась в лидеры в этом вопросе", - сказал Захарова на брифинге для СМИ.
Она заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц "за соответствующими инструкциями" приезжал в Вашингтон 9 февраля.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине
Вчера, 14:33
 
В миреГерманияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныОлаф ШольцВашингтон (штат)Украина
 
 
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