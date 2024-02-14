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Тренировочные стрельбы пройдут в акватории морского порта Новороссийска
Тренировочные стрельбы пройдут в акватории морского порта Новороссийска - РИА Новости, 14.02.2024
Тренировочные стрельбы пройдут в акватории морского порта Новороссийска
Тренировочные стрельбы пройдут в среду в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:22
2024-02-14T00:22
2024-02-14T00:22
новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в среду в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. "14.02.2024 года с 15.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории морского порта Новороссийска силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей Новороссийска соблюдать спокойствие.
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новороссийск
Тренировочные стрельбы пройдут в акватории морского порта Новороссийска
Тренировочные стрельбы пройдут в среду в акватории морского порта Новороссийска