https://ria.ru/20240214/strelba-1927338165.html

Источник: в Подмосковье полицейский, вероятно, случайно застрелил напарника

Источник: в Подмосковье полицейский, вероятно, случайно застрелил напарника - РИА Новости, 14.02.2024

Источник: в Подмосковье полицейский, вероятно, случайно застрелил напарника

Погибшего летом прошлого года в ходе перестрелки в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья полицейского мог застрелить напарник, дело о причинении смерти... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:26

2024-02-14T14:26

2024-02-14T14:26

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Погибшего летом прошлого года в ходе перестрелки в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья полицейского мог застрелить напарник, дело о причинении смерти по неосторожности выделено в отдельное производство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела. По данным следствия, 28 июня фигуранты дела Али и Рамзан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у местного жителя под предлогом компенсации за низкое качество ремонта машины. На место прибыли два сотрудника полиции, в ходе задержания трое обвиняемых "своими агрессивными действиями отвлекали сотрудников полиции", а Рамзан Алиев произвел "не менее пяти выстрелов" в сторону правоохранителей. Завязалась перестрелка. Один из полицейских получил огнестрельное ранение и скончался, второй попал в больницу. Вскоре Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал всех четверых, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным источника агентства, в середине декабря следствие выделило в отдельное производство дело в отношении выжившего полицейского о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела из 9-мм пистолета Макарова, которым распоряжался напарник. Более того, допрошенный в качестве потерпевшего полицейский пояснил, что "возможно, (напарник) погиб в результате его выстрелов, поскольку он произвел выстрелы в то место, откуда стрелял Алиев Р.А. и где Алиев А.А. избивал (напарника), когда тот стоял на четвереньках". В постановлении о выделении материалов в отдельное производство резюмируется, что смерть полицейского наступила в результате выстрела его напарника, а значит в его действиях усматриваются признаки причинения смерти по неосторожности. Собеседник агентства не пояснил, привлечен ли стрелявший полицейский в качестве подозреваемого или обвиняемого по этому делу. Суд вскоре приступит к рассмотрению по существу дела в отношении основных фигурантов. Все они не признают вину в посягательстве на жизнь полицейского.

https://ria.ru/20210715/politsiya-1741344821.html

https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье)