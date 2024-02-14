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Спикер палаты представителей не может добиться встречи с Байденом - РИА Новости, 14.02.2024
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08:46 14.02.2024 (обновлено: 08:47 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ssha-1927232566.html
Спикер палаты представителей не может добиться встречи с Байденом
Спикер палаты представителей не может добиться встречи с Байденом - РИА Новости, 14.02.2024
Спикер палаты представителей не может добиться встречи с Байденом
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон несколько раз просил устроить ему личную встречу с президентом страны Джо Байденом, чтобы обсудить... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:46
2024-02-14T08:47
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон несколько раз просил устроить ему личную встречу с президентом страны Джо Байденом, чтобы обсудить законопроект о выделении помощи Украине и Израилю, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. Ранее Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту границы США, за одобрение проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против. Байден призвал Джонсона немедленно вынести законопроект на обсуждение конгрессменов, но тот заявил, что пока не готов это сделать. "Джонсон хочет личную встречу с... Байденом, прежде чем приступить к каким-либо мерам в отношении пакета дополнительной помощи... для Украины и Израиля", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Джонсон в течение предыдущих двух месяцев несколько раз просил организовать личный разговор с президентом, последний раз такая просьба была высказана им более недели назад. Однако, по словам лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа, Байден отказывается встречаться со спикером. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927164253.html
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в мире, украина, сша, россия, майк джонсон, джо байден, нато, сергей лавров
В мире, Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров
Спикер палаты представителей не может добиться встречи с Байденом

Конгрессмен безуспешно просит о встрече с Байденом для обсуждения помощи Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон несколько раз просил устроить ему личную встречу с президентом страны Джо Байденом, чтобы обсудить законопроект о выделении помощи Украине и Израилю, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
Ранее Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту границы США, за одобрение проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против. Байден призвал Джонсона немедленно вынести законопроект на обсуждение конгрессменов, но тот заявил, что пока не готов это сделать.
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"Джонсон хочет личную встречу с... Байденом, прежде чем приступить к каким-либо мерам в отношении пакета дополнительной помощи... для Украины и Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что Джонсон в течение предыдущих двух месяцев несколько раз просил организовать личный разговор с президентом, последний раз такая просьба была высказана им более недели назад. Однако, по словам лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа, Байден отказывается встречаться со спикером.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаСШАРоссияМайк ДжонсонДжо БайденНАТОСергей Лавров
 
 
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