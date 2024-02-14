https://ria.ru/20240214/ssha-1927213053.html

Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине

Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2024

Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине

Американская аналитическая корпорация Rand опубликовала доклад, в котором предостерегла от затягивания конфликта на Украине и проведения излишне жесткой линии в РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:39

2024-02-14T01:39

2024-02-14T01:39

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американская аналитическая корпорация Rand опубликовала доклад, в котором предостерегла от затягивания конфликта на Украине и проведения излишне жесткой линии в отношении России после окончания военных действий. Исследователи доказывают, что ставка на затяжной конфликт и его эскалацию может иметь "необратимые и долгосрочные негативные" последствия для американских интересов, а "ястребиная" политика в Европе сделает новую конфронтацию с Россией более, а не менее вероятной. "Использование американского влияния для того, чтобы стимулировать прекращение войны в более близкой перспективе, вероятно, поставило бы Украину в лучшее положение для сдерживания будущего российского вторжения. США могут содействовать более прочному прекращению огня, которое бы снизило риски перерастания инцидентов вдоль линии конфликта в следующую войну", - говорится в докладе. Его авторы предлагают поощрять украинские власти к укреплению обороны вместо попыток вернуть утраченные территории. "Это бы ограничило возможности Киева освободить оккупированные земли, но затруднило бы для России захваты новых территорий, повышая возможности Киева удержать Москву от повторного начала войны", - сказано в документе. Эксперты корпорации доказывают, что конфликт на Украине якобы ослабил Россию в военном отношении и продемонстрировал возможности НАТО в части сдерживания, которой поэтому необязательно наращивать силы в Европе. "Поэтому жесткая политика США в поствоенном контексте, такая как наращивание сил в Европе, вряд ли необходима для удержания России от оппортунистического нападения на страну-участницу НАТО. Более того, такая политика способна увеличить иные риски возникновения конфликта с Россией", - говорится в докладе. Исследователи призывают помнить, что сближение России и Китая при избыточной жесткости со стороны США может приобрести необратимый характер. Они предупреждают, что в НАТО усилятся разногласия между восточноевропейскими странами и старыми членами, включая Францию, Италию и Германию, которые могут счесть "ястребиную" политику в отношении России "избыточно провокационной".

https://ria.ru/20240214/ssha-1927210404.html

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