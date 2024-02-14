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Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
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01:39 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ssha-1927213053.html
Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине
Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине
Американская аналитическая корпорация Rand опубликовала доклад, в котором предостерегла от затягивания конфликта на Украине и проведения излишне жесткой линии в РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:39
2024-02-14T01:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американская аналитическая корпорация Rand опубликовала доклад, в котором предостерегла от затягивания конфликта на Украине и проведения излишне жесткой линии в отношении России после окончания военных действий. Исследователи доказывают, что ставка на затяжной конфликт и его эскалацию может иметь "необратимые и долгосрочные негативные" последствия для американских интересов, а "ястребиная" политика в Европе сделает новую конфронтацию с Россией более, а не менее вероятной. "Использование американского влияния для того, чтобы стимулировать прекращение войны в более близкой перспективе, вероятно, поставило бы Украину в лучшее положение для сдерживания будущего российского вторжения. США могут содействовать более прочному прекращению огня, которое бы снизило риски перерастания инцидентов вдоль линии конфликта в следующую войну", - говорится в докладе. Его авторы предлагают поощрять украинские власти к укреплению обороны вместо попыток вернуть утраченные территории. "Это бы ограничило возможности Киева освободить оккупированные земли, но затруднило бы для России захваты новых территорий, повышая возможности Киева удержать Москву от повторного начала войны", - сказано в документе. Эксперты корпорации доказывают, что конфликт на Украине якобы ослабил Россию в военном отношении и продемонстрировал возможности НАТО в части сдерживания, которой поэтому необязательно наращивать силы в Европе. "Поэтому жесткая политика США в поствоенном контексте, такая как наращивание сил в Европе, вряд ли необходима для удержания России от оппортунистического нападения на страну-участницу НАТО. Более того, такая политика способна увеличить иные риски возникновения конфликта с Россией", - говорится в докладе. Исследователи призывают помнить, что сближение России и Китая при избыточной жесткости со стороны США может приобрести необратимый характер. Они предупреждают, что в НАТО усилятся разногласия между восточноевропейскими странами и старыми членами, включая Францию, Италию и Германию, которые могут счесть "ястребиную" политику в отношении России "избыточно провокационной".
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в мире, россия, украина, европа, нато, rand
В мире, Россия, Украина, Европа, НАТО, RAND
Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине

Американская Rand предостерегла США от затягивания конфликта на Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов в США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американская аналитическая корпорация Rand опубликовала доклад, в котором предостерегла от затягивания конфликта на Украине и проведения излишне жесткой линии в отношении России после окончания военных действий.
Исследователи доказывают, что ставка на затяжной конфликт и его эскалацию может иметь "необратимые и долгосрочные негативные" последствия для американских интересов, а "ястребиная" политика в Европе сделает новую конфронтацию с Россией более, а не менее вероятной.
«
"Использование американского влияния для того, чтобы стимулировать прекращение войны в более близкой перспективе, вероятно, поставило бы Украину в лучшее положение для сдерживания будущего российского вторжения. США могут содействовать более прочному прекращению огня, которое бы снизило риски перерастания инцидентов вдоль линии конфликта в следующую войну", - говорится в докладе.
Его авторы предлагают поощрять украинские власти к укреплению обороны вместо попыток вернуть утраченные территории. "Это бы ограничило возможности Киева освободить оккупированные земли, но затруднило бы для России захваты новых территорий, повышая возможности Киева удержать Москву от повторного начала войны", - сказано в документе.
Эксперты корпорации доказывают, что конфликт на Украине якобы ослабил Россию в военном отношении и продемонстрировал возможности НАТО в части сдерживания, которой поэтому необязательно наращивать силы в Европе.
"Поэтому жесткая политика США в поствоенном контексте, такая как наращивание сил в Европе, вряд ли необходима для удержания России от оппортунистического нападения на страну-участницу НАТО. Более того, такая политика способна увеличить иные риски возникновения конфликта с Россией", - говорится в докладе.
Исследователи призывают помнить, что сближение России и Китая при избыточной жесткости со стороны США может приобрести необратимый характер. Они предупреждают, что в НАТО усилятся разногласия между восточноевропейскими странами и старыми членами, включая Францию, Италию и Германию, которые могут счесть "ястребиную" политику в отношении России "избыточно провокационной".
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Йеллен: бюджетная поддержка Украины важна как никогда раньше
00:52
 
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