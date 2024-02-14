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На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии - РИА Новости, 14.02.2024
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12:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/spik-1927299832.html
На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии
На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии - РИА Новости, 14.02.2024
На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии
Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:29
2024-02-14T12:29
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
вднх
удмуртская республика (удмуртия)
денис мантуров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с Минпромторгом РФ и местными властями на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении министерства. О намерении построить завод в удмуртском городе Глазов стало известно на ПМЭФ-2023. Тогда было подписано соглашение о строительстве завода. "В рамках проекта планируется создание завода для крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Удмуртской Республике, проектной мощностью около 1000 тонн магнитов в год. Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов – важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов", – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров. В министерстве подчеркнули, что реализация специнвестконтракта даст возможность закрыть потребности в поставках локализованной магнитной продукции в адрес покупателей по проектам ветроэнергетических станций, а также проектам электродвижения и прочих отраслей промышленности.
https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html
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выставка-форум "россия", вднх, удмуртская республика (удмуртия), денис мантуров
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Удмуртская Республика (Удмуртия), Денис Мантуров
На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии

На ВДНХ подписали контракт по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с Минпромторгом РФ и местными властями на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении министерства.
О намерении построить завод в удмуртском городе Глазов стало известно на ПМЭФ-2023. Тогда было подписано соглашение о строительстве завода.
"В рамках проекта планируется создание завода для крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Удмуртской Республике, проектной мощностью около 1000 тонн магнитов в год. Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов – важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов", – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В министерстве подчеркнули, что реализация специнвестконтракта даст возможность закрыть потребности в поставках локализованной магнитной продукции в адрес покупателей по проектам ветроэнергетических станций, а также проектам электродвижения и прочих отраслей промышленности.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ВДНХУдмуртская Республика (Удмуртия)Денис Мантуров
 
 
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