https://ria.ru/20240214/spik-1927299832.html

На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии

На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии - РИА Новости, 14.02.2024

На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии

Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:29

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

вднх

удмуртская республика (удмуртия)

денис мантуров

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с Минпромторгом РФ и местными властями на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении министерства. О намерении построить завод в удмуртском городе Глазов стало известно на ПМЭФ-2023. Тогда было подписано соглашение о строительстве завода. "В рамках проекта планируется создание завода для крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Удмуртской Республике, проектной мощностью около 1000 тонн магнитов в год. Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов – важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов", – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров. В министерстве подчеркнули, что реализация специнвестконтракта даст возможность закрыть потребности в поставках локализованной магнитной продукции в адрес покупателей по проектам ветроэнергетических станций, а также проектам электродвижения и прочих отраслей промышленности.

https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", вднх, удмуртская республика (удмуртия), денис мантуров