На ВДНХ подписали СПИК по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии
На ВДНХ подписали контракт по производству редкоземельных магнитов в Удмуртии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компании "ТВЭЛ" и "Русатом МеталлТех" (входят в "Росатом") подписали специнвестконтракт по созданию производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии с Минпромторгом РФ и местными властями на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, говорится в сообщении министерства.
О намерении построить завод в удмуртском городе Глазов стало известно на ПМЭФ-2023. Тогда было подписано соглашение о строительстве завода.
"В рамках проекта планируется создание завода для крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Удмуртской Республике, проектной мощностью около 1000 тонн магнитов в год. Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов – важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов", – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В министерстве подчеркнули, что реализация специнвестконтракта даст возможность закрыть потребности в поставках локализованной магнитной продукции в адрес покупателей по проектам ветроэнергетических станций, а также проектам электродвижения и прочих отраслей промышленности.