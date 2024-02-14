https://ria.ru/20240214/spetsoperatsiya-1927303799.html

ЦАСТ удвоил награду за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу

ЦАСТ удвоил награду за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу - РИА Новости, 14.02.2024

ЦАСТ удвоил награду за добытую в ходе СВО эстонскую боевую платформу

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до двух миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:41

2024-02-14T12:41

2024-02-14T21:46

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

руслан пухов

россия

украина

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до двух миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе СВО безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами, заявил РИА Новости руководитель центра Руслан Пухов. Центром АСТ в 2022 году было заявлено о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics в более или менее целом состоянии и передаст ее Минобороны России. Между тем департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet) выпустил доклад за 2024 год, в котором связал ЦАСТ и его директора Пухова, являющегося давним членом Общественного совета при Минобороны, с ФСБ. "Судя по всему, причиной, по которой эстонская разведка внезапно озаботилась деятельностью ЦАСТ и моей скромной персоной, является не мифическая связь с ФСБ, а то самое вознаграждение за трофей в миллион рублей. ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и со своей стороны объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов. Дополнительный миллион рублей для этого выделяю лично из собственных сбережений: разумеется, по советам своих "кураторов" из ФСБ", — сыронизировал Пухов.Он отметил, что выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России. THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.

https://ria.ru/20240115/nagrazhdenie-1921342992.html

https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), руслан пухов, россия, украина