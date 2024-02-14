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Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова - РИА Новости, 14.02.2024
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15:41 14.02.2024 (обновлено: 15:56 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/spaniel-1927360305.html
Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова
Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова - РИА Новости, 14.02.2024
Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова
Собака, которая несколько дней была заперта в квартире в Подмосковье, клинически здорова, сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:41
2024-02-14T15:56
происшествия
московская область (подмосковье)
томилино
люберцы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Собака, которая несколько дней была заперта в квартире в Подмосковье, клинически здорова, сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. "Температура в норме, сердечные тоны чисты, истощения нет, клинически она здорова", - сказал специалист, уточнив, что есть проблемы с шерстью. Спаниеля заберет к себе волонтер на передержку, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.
https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927314415.html
московская область (подмосковье)
томилино
люберцы
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасенная собака в Томилино
Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов.
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), томилино, люберцы
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Томилино, Люберцы
Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова

Ветеринар: спаниель, которого оставили умирать в квартире в Подмосковье, здоров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Собака, которая несколько дней была заперта в квартире в Подмосковье, клинически здорова, сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель.
"Температура в норме, сердечные тоны чисты, истощения нет, клинически она здорова", - сказал специалист, уточнив, что есть проблемы с шерстью.
Спаниеля заберет к себе волонтер на передержку, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ТомилиноЛюберцы
 
 
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