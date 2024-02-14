https://ria.ru/20240214/spaniel-1927360305.html

Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова

Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова - РИА Новости, 14.02.2024

Собака, запертая хозяином в квартире в Подмосковье, здорова

Собака, которая несколько дней была заперта в квартире в Подмосковье, клинически здорова, сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:41

2024-02-14T15:41

2024-02-14T15:56

происшествия

московская область (подмосковье)

томилино

люберцы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Собака, которая несколько дней была заперта в квартире в Подмосковье, клинически здорова, сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. "Температура в норме, сердечные тоны чисты, истощения нет, клинически она здорова", - сказал специалист, уточнив, что есть проблемы с шерстью. Спаниеля заберет к себе волонтер на передержку, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927314415.html

московская область (подмосковье)

томилино

люберцы

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасенная собака в Томилино Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов. 2024-02-14T15:41 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), томилино, люберцы