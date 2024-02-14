МИД: вопрос о выходе России из Арктического Совета сегодня не стоит
МИД: вопрос о выходе России из Арктического Совета на сегодняшний день не стоит
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Отвечая на вопрос о том, какие действия Совета станут для РФ "красной линией", после которой Москва заявит о выходе из него, в МИД напомнили, что, "как было отмечено в ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 7 февраля этого года, если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный России институт, то мы рассмотрим целесообразность своего участия в нем". В министерстве добавили в этой связи, что "варианты могут быть разными", подчеркнув, что российской стороне "не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями".
"На сегодняшний день вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит в практической плоскости", - заявили в МИД РФ.
Там напомнили, что "в ходе 13-й официальной сессии АС 11 мая 2023 года в Салехарде консенсусом было принято итоговое совместное заявление, в котором зафиксирована приверженность всех стран-членов продвижению конструктивного диалога и взаимодействия в регионе, а также сохранению и укреплению Арктического совета в нынешнем составе участников в качестве ведущего международного форума в Заполярье".
"Рассчитываем, что все страны-члены Арктического совета будут соблюдать взятые на себя обязательства", - указали в МИД.
"Выступаем за подход, изначально лежащий в основе работы Совета, - развитие взаимовыгодного сотрудничества в формате восьми арктических государств в интересах устойчивого развития всего Арктического региона", - заключили в ведомстве.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.