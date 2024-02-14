Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927209968.html
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане - РИА Новости, 14.02.2024
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:47
2024-02-14T00:47
узбекистан
россия
ташкент
евгений примаков (россотрудничество)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903801871_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_7a832e6a066cc441be6c3d9f41182025.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они - оккупанты или идиоты. "В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями… Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", - написал Примаков в своем Telegram-канале. "Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну", - добавил он. Примаков отметил, что "русофобское мнение" Кудратходжаева не популярно в Узбекистане. "Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заключил он.
https://ria.ru/20240207/polsha-1925845400.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903801871_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_382bc8fa6a7ee06d5d67db2b4610eccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, ташкент, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Узбекистан, Россия, Ташкент, Евгений Примаков (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане

Россотрудничество прервало контакты с ректором университета в Узбекистане

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они - оккупанты или идиоты.
«
"В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями… Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
"Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну", - добавил он.
Примаков отметил, что "русофобское мнение" Кудратходжаева не популярно в Узбекистане.
"Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заключил он.
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Польша нагнетает атмосферу шпиономании и русофобии, заявил посол России
7 февраля, 08:09
 
УзбекистанРоссияТашкентЕвгений Примаков (Россотрудничество)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала