https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927209968.html

Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане

Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане - РИА Новости, 14.02.2024

Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане

Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:47

2024-02-14T00:47

2024-02-14T00:47

узбекистан

россия

ташкент

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они - оккупанты или идиоты. "В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями… Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", - написал Примаков в своем Telegram-канале. "Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну", - добавил он. Примаков отметил, что "русофобское мнение" Кудратходжаева не популярно в Узбекистане. "Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заключил он.

https://ria.ru/20240207/polsha-1925845400.html

узбекистан

россия

ташкент

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узбекистан, россия, ташкент, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)