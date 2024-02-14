Россотрудничество остановило контакты с ректором университета в Узбекистане
Россотрудничество прервало контакты с ректором университета в Узбекистане
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россотрудничество остановило контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым в связи с его антироссийскими высказываниями, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они - оккупанты или идиоты.
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"В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями… Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
"Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну", - добавил он.
Примаков отметил, что "русофобское мнение" Кудратходжаева не популярно в Узбекистане.
"Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заключил он.