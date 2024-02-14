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В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
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20:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/soobscheniya-1927438030.html
В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией
В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией
Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг в среду сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию жителям страны... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:29
2024-02-14T20:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг в среду сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию жителям страны листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой. Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления". "Сейчас пограничники не раздают на пограничных переходах листовки с информацией о возможном закрытии границы. Такие листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов из России. Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов в случае прибытия на границу страны большого числа мигрантов. Однако все КПП работали в штатном режиме", - приводит портал Delfi сообщение департамента. Департамент подчеркнул, что закрытие погранпунктов возможно в случае наплыва мигрантов, однако в последнее время ситуация с мигрантами на границе с Россией остается стабильной и оснований для закрытия пограничных пунктов нет. Представители Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ в среду сообщили РИА Новости, что не получали уведомлений от эстонских коллег о возможных изменениях в работе пропускных пунктов на границе России и Эстонии. Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240214/estoniya-1927379809.html
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в мире, россия, эстония, финляндия, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Эстония, Финляндия, Мария Захарова, Дмитрий Песков
В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

В полиции Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Vabariigi Valitsus
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг в среду сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию жителям страны листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой.
Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".
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"Сейчас пограничники не раздают на пограничных переходах листовки с информацией о возможном закрытии границы. Такие листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов из России. Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов в случае прибытия на границу страны большого числа мигрантов. Однако все КПП работали в штатном режиме", - приводит портал Delfi сообщение департамента.
Департамент подчеркнул, что закрытие погранпунктов возможно в случае наплыва мигрантов, однако в последнее время ситуация с мигрантами на границе с Россией остается стабильной и оснований для закрытия пограничных пунктов нет.
Представители Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ в среду сообщили РИА Новости, что не получали уведомлений от эстонских коллег о возможных изменениях в работе пропускных пунктов на границе России и Эстонии.
Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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