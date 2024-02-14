https://ria.ru/20240214/soobscheniya-1927438030.html

В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией - РИА Новости, 14.02.2024

В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг в среду сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию жителям страны... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:29

2024-02-14T20:29

2024-02-14T20:29

в мире

россия

эстония

финляндия

мария захарова

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f185c73f99afa71695383a2f61476232.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг в среду сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию жителям страны листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой. Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления". "Сейчас пограничники не раздают на пограничных переходах листовки с информацией о возможном закрытии границы. Такие листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов из России. Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов в случае прибытия на границу страны большого числа мигрантов. Однако все КПП работали в штатном режиме", - приводит портал Delfi сообщение департамента. Департамент подчеркнул, что закрытие погранпунктов возможно в случае наплыва мигрантов, однако в последнее время ситуация с мигрантами на границе с Россией остается стабильной и оснований для закрытия пограничных пунктов нет. Представители Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ в среду сообщили РИА Новости, что не получали уведомлений от эстонских коллег о возможных изменениях в работе пропускных пунктов на границе России и Эстонии. Ранее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240214/estoniya-1927379809.html

https://ria.ru/20240214/kallas-1927373521.html

россия

эстония

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, финляндия, мария захарова, дмитрий песков