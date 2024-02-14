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"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 14.02.2024 (обновлено: 05:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/solntsepek-1927223521.html
"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на купянском... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:32
2024-02-14T05:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. В течение кратчайшего времени были переданы координаты на командный пункт. Экипаж "Солнцепека" оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена", - процитировали в МО РФ командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Урал". Уточняется, что подразделения войск РХБ защиты группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на купянском направлении.
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

"Солнцепеки" ЗВО уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. В течение кратчайшего времени были переданы координаты на командный пункт. Экипаж "Солнцепека" оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена", - процитировали в МО РФ командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Урал".
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Уточняется, что подразделения войск РХБ защиты группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на купянском направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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