https://ria.ru/20240214/solntsepek-1927223521.html

"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.02.2024

"Солнцепеки" уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на купянском... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:32

2024-02-14T05:32

2024-02-14T05:49

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанес удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. В течение кратчайшего времени были переданы координаты на командный пункт. Экипаж "Солнцепека" оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена", - процитировали в МО РФ командира тяжелой огнеметной роты с позывным "Урал". Уточняется, что подразделения войск РХБ защиты группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на купянском направлении.

https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html

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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"