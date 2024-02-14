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Выпуск кемпендяйской пищевой соли в Якутии планируют нарастить до 150 тонн

Выпуск кемпендяйской пищевой соли в Якутии планируют нарастить до 150 тонн - РИА Новости, 14.02.2024

Выпуск кемпендяйской пищевой соли в Якутии планируют нарастить до 150 тонн

В Республике Саха (Якутия) в текущем году планируют нарастить производство кемпендяйской пищевой соли до 150 тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:29

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Республике Саха (Якутия) в текущем году планируют нарастить производство кемпендяйской пищевой соли до 150 тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Глава Якутии Айсен Николаев в среду побывал в Кемпендяйской солевой компании в рамках рабочей поездки в Сунтарский улус. Предприятие с 2003 года занимается добычей и производством соли на территории Кемпендяйского месторождения. Данное месторождение представляет собой самоизливающийся соляной источник. Генеральный директор компании Алексей Игнатьев рассказал, что по итогам минувшего года предприятие произвело 1840 тонн соли на технические и кормовые нужды. Кроме того, было произведено 64 тонны пищевой соли. А в 2024 году производство кемпендяйской пищевой соли планируют нарастить до 150 тонн. "Кемпендяйская соль – настоящий бренд Сунтарского улуса. Сведения о ней можно увидеть в "Уставе о соли", подписанном императрицей Екатериной II еще в 1781 году. Соль добывают в бассейне, где фонтанирует уникальный, натуральный источник", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в год выпускают около двух тысяч тонн соли, в основном технической. Также компания производит кормовую и пищевую соли. Глава предприятия отметил, что хочет выйти со своей продукцией за пределы региона. Соль изготавливают методом естественного вымораживания в зимнее время. Данный метод применяется только в Якутии, на Кемпендяйском месторождении. Продукцию солевой компании используют предприятия жилищно-коммунального комплекса в котельных и в качестве кормовой добавки для животных, а также для буровых работ в промышленности. Отдельным направлением работы компании является обустройство соляных комнат. Предприятие уже обустроило 37 соляных комнат в школах и детских садах республики и в республиканском санатории "Абырал". На сегодняшний день в республике проводится работа по распространению опыта Сунтарского улуса по обустройству солевых комнат в других муниципальных образованиях.

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Алёна Пава

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