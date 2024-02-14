https://ria.ru/20240214/sochifestival-1927014780.html

Классика, спектакли, джаз: в Сочи открывается Зимний фестиваль искусств

Классика, спектакли, джаз: в Сочи открывается Зимний фестиваль искусств - РИА Новости, 14.02.2024

Классика, спектакли, джаз: в Сочи открывается Зимний фестиваль искусств

В Сочи 14 февраля открывается XVII Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, который продлится до 25 февраля. За годы существования фестиваль стал важным событием в жизни Сочи.

2024-02-14T09:52

2024-02-14T09:52

2024-02-14T09:52

культпоход

сочи

юрий башмет

солисты москвы

новая россия

максим горький

ильдар абдразаков

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Знаменитый курорт постепенно превращается и в культурную столицу – ежегодно сюда приезжают лучшие музыканты со всего мира. Программа фестиваля включает не только концерты академической, джазовой и этнической музыки, но и балетные вечера, музыкально-драматические спектакли, выставки, детские и образовательные программы. В Сочи появилась уже и своя фестивальная аудитория. По традиции все мероприятия охватывают две недели, а в день проходит по два концерта на разных площадках. Участвовать в просветительских и образовательных проектах можно по предварительной регистрации.От старинных романсов до современных премьерПервым в программе этого года стоит вечер романсов и русских народных песен (14 февраля) в исполнении одного из лучших современных оперных певцов Ильдара Абдразакова. Он выступит вместе с Хоровой капеллой России имени А.А.Юрлова и оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.В этом году участие в концертах примут выдающиеся современные солисты и коллективы. Торжественный гала-концерт по случаю открытия (16 февраля) объединит уже признанных и молодых музыкантов. Например, на сцену выйдет знаменитая немецкая оперная певица Симона Кермес, которую еще называют "королевой барокко" – музыка этого периода занимает значительное место в ее репертуаре, и преподносит эти произведения публике певица весьма необычно.Прозвучит музыка разных эпох, в том числе,премьера современного композитора Валерия Воронова – его пьеса "Луна в зените" написана для китайского национального инструмента и симфонического оркестра.Необычный концерт "Барокко четырех континентов" (19 февраля) объединит на одной сцене музыкантов из Китая, Бахрейна, Италии и России. Произведения разных эпох и направлений прозвучат на концерте "Классика встречает джаз" (22 февраля). Игорь Бутман и его Московской джазовый оркестр выступят в одной программе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" Юрия Башмета – два выдающихся музыканта-виртуоза часто встречаются на одной сцене.Большим событием станет приезд в Сочи уже во второй раз знаменитого дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna (21 февраля) с новой симфонической программой из музыки Николая Римского-Корсакова (в этом году музыкальный мир отмечает 180-летие со дня рождения композитора) и его ученика по классу инструментовки Сергея Прокофьева.Сразу две мировые премьеры прозвучат на гала-концерте закрытия (25 февраля) – фестиваль по уже сложившейся традиции заказывает сочинения современным авторам. В этом году это Folded Linen для симфонического оркестра пермского композитора Олега Крохалева и Пьеса для арабской виолончели Кузьмы Бодрова. Также в этот вечер прозвучит музыка Моцарта, Чайковского, Беллини, Равеля и Гершвина. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, солировать будут скрипач Вадим Репин, сопрано Ольга Перетятько, пианист Дэвид Лайвли, а также исполнитель на струнном арабском инструменте ребаб, который еще называют арабской виолончелью, Хассан Моатац Эль Молла.Музыкально-драматические спектакли и балетМультижанровые спектакли появились на фестивале с самого начала его существования. Премьеры музыкально-драматических вечеров есть в программе каждого года. На сей раз зрителей ждут сразу две новых постановки. Первая – "Соборяне. Картины русской жизни" по Николаю Лескову (20 февраля). Один из первых романов-хроник в русской литературе привлек внимание актрисы Полины Агуреевой, которая не только сыграет в этой постановке, но и выступает в роли режиссера. За музыкальную часть отвечает ансамбль "Солисты Москвы", который будет полноценным участником действа. Еще одна большая премьера фестиваля состоится 23 февраля – спектакль "Сокровенные люди" в постановке режиссера Виктора Крамера с Сергеем Гармашом и Кристиной Бабушкиной. На сцене Зимнего театра 15 февраля будет показан и уже ставший культовым спектакль "Не покидай свою планету", поставленный также Виктором Крамером. Спектакль-концерт "Рождение человека" (17 февраля) объединит рассказы Максима Горького и музыку одного из любимых композиторов писателя Эдварда Грига. В постановке участвуют актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Также в музыкально-литературном вечере в постановке Марины Брусникиной задействованы камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета и фольклорный ансамбль "Комонь".Музыкально-литературный вечер "Истории любви" пройдет 18 февраля. Это – прошлогодняя премьера фестиваля, уже полюбившаяся публике. В спектакле актеры МХТ имени Чехова Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий и другие читают со сцены рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ – история любви со своей музыкой, специально написанной композитором Кузьмой Бодровым. Она звучит в исполнении "Солистов Москвы", дирижировать будет Юрий Башмет.По традиции концерты будут проходит не только на главной фестивальной площадке – в Зимнем театре, но и в сочинском Зале камерной и органной музыки. Здесь состоятся Марафон романистических сонат, Третий органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и X Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру. А 23 февраля здесь же запланирован детский день с участием кукольного спектакля из Воронежа и концертами с ведущим Павлом Любимцевым. И конечно же для всех желающих во время фестиваля будет открыт Клуб профессионального слушателя.

https://ria.ru/20240110/festivalbashmeta-1920436885.html

сочи

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культпоход, сочи, юрий башмет, солисты москвы, новая россия, максим горький, ильдар абдразаков