Классика, спектакли, джаз: в Сочи открывается Зимний фестиваль искусств

Знаменитый курорт постепенно превращается и в культурную столицу – ежегодно сюда приезжают лучшие музыканты со всего мира. Программа фестиваля включает не только концерты академической, джазовой и этнической музыки, но и балетные вечера, музыкально-драматические спектакли, выставки, детские и образовательные программы. В Сочи появилась уже и своя фестивальная аудитория. По традиции все мероприятия охватывают две недели, а в день проходит по два концерта на разных площадках. Участвовать в просветительских и образовательных проектах можно по предварительной регистрации.От старинных романсов до современных премьерПервым в программе этого года стоит вечер романсов и русских народных песен (14 февраля) в исполнении одного из лучших современных оперных певцов Ильдара Абдразакова. Он выступит вместе с Хоровой капеллой России имени А.А.Юрлова и оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.В этом году участие в концертах примут выдающиеся современные солисты и коллективы. Торжественный гала-концерт по случаю открытия (16 февраля) объединит уже признанных и молодых музыкантов. Например, на сцену выйдет знаменитая немецкая оперная певица Симона Кермес, которую еще называют "королевой барокко" – музыка этого периода занимает значительное место в ее репертуаре, и преподносит эти произведения публике певица весьма необычно.Прозвучит музыка разных эпох, в том числе,премьера современного композитора Валерия Воронова – его пьеса "Луна в зените" написана для китайского национального инструмента и симфонического оркестра.Необычный концерт "Барокко четырех континентов" (19 февраля) объединит на одной сцене музыкантов из Китая, Бахрейна, Италии и России. Произведения разных эпох и направлений прозвучат на концерте "Классика встречает джаз" (22 февраля). Игорь Бутман и его Московской джазовый оркестр выступят в одной программе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" Юрия Башмета – два выдающихся музыканта-виртуоза часто встречаются на одной сцене.Большим событием станет приезд в Сочи уже во второй раз знаменитого дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna (21 февраля) с новой симфонической программой из музыки Николая Римского-Корсакова (в этом году музыкальный мир отмечает 180-летие со дня рождения композитора) и его ученика по классу инструментовки Сергея Прокофьева.Сразу две мировые премьеры прозвучат на гала-концерте закрытия (25 февраля) – фестиваль по уже сложившейся традиции заказывает сочинения современным авторам. В этом году это Folded Linen для симфонического оркестра пермского композитора Олега Крохалева и Пьеса для арабской виолончели Кузьмы Бодрова. Также в этот вечер прозвучит музыка Моцарта, Чайковского, Беллини, Равеля и Гершвина. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, солировать будут скрипач Вадим Репин, сопрано Ольга Перетятько, пианист Дэвид Лайвли, а также исполнитель на струнном арабском инструменте ребаб, который еще называют арабской виолончелью, Хассан Моатац Эль Молла.Музыкально-драматические спектакли и балетМультижанровые спектакли появились на фестивале с самого начала его существования. Премьеры музыкально-драматических вечеров есть в программе каждого года. На сей раз зрителей ждут сразу две новых постановки. Первая – "Соборяне. Картины русской жизни" по Николаю Лескову (20 февраля). Один из первых романов-хроник в русской литературе привлек внимание актрисы Полины Агуреевой, которая не только сыграет в этой постановке, но и выступает в роли режиссера. За музыкальную часть отвечает ансамбль "Солисты Москвы", который будет полноценным участником действа. Еще одна большая премьера фестиваля состоится 23 февраля – спектакль "Сокровенные люди" в постановке режиссера Виктора Крамера с Сергеем Гармашом и Кристиной Бабушкиной. На сцене Зимнего театра 15 февраля будет показан и уже ставший культовым спектакль "Не покидай свою планету", поставленный также Виктором Крамером. Спектакль-концерт "Рождение человека" (17 февраля) объединит рассказы Максима Горького и музыку одного из любимых композиторов писателя Эдварда Грига. В постановке участвуют актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Также в музыкально-литературном вечере в постановке Марины Брусникиной задействованы камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета и фольклорный ансамбль "Комонь".Музыкально-литературный вечер "Истории любви" пройдет 18 февраля. Это – прошлогодняя премьера фестиваля, уже полюбившаяся публике. В спектакле актеры МХТ имени Чехова Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий и другие читают со сцены рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ – история любви со своей музыкой, специально написанной композитором Кузьмой Бодровым. Она звучит в исполнении "Солистов Москвы", дирижировать будет Юрий Башмет.По традиции концерты будут проходит не только на главной фестивальной площадке – в Зимнем театре, но и в сочинском Зале камерной и органной музыки. Здесь состоятся Марафон романистических сонат, Третий органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и X Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру. А 23 февраля здесь же запланирован детский день с участием кукольного спектакля из Воронежа и концертами с ведущим Павлом Любимцевым. И конечно же для всех желающих во время фестиваля будет открыт Клуб профессионального слушателя.
В Сочи 14 февраля открывается XVII Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, который продлится до 25 февраля. За годы существования фестиваль стал важным событием в жизни Сочи.
Знаменитый курорт постепенно превращается и в культурную столицу – ежегодно сюда приезжают лучшие музыканты со всего мира. Программа фестиваля включает не только концерты академической, джазовой и этнической музыки, но и балетные вечера, музыкально-драматические спектакли, выставки, детские и образовательные программы. В Сочи появилась уже и своя фестивальная аудитория. По традиции все мероприятия охватывают две недели, а в день проходит по два концерта на разных площадках. Участвовать в просветительских и образовательных проектах можно по предварительной регистрации.
От старинных романсов до современных премьер
Первым в программе этого года стоит вечер романсов и русских народных песен (14 февраля) в исполнении одного из лучших современных оперных певцов Ильдара Абдразакова. Он выступит вместе с Хоровой капеллой России имени А.А.Юрлова и оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.
В этом году участие в концертах примут выдающиеся современные солисты и коллективы. Торжественный гала-концерт по случаю открытия (16 февраля) объединит уже признанных и молодых музыкантов. Например, на сцену выйдет знаменитая немецкая оперная певица Симона Кермес, которую еще называют "королевой барокко" – музыка этого периода занимает значительное место в ее репертуаре, и преподносит эти произведения публике певица весьма необычно.
Юрий Башмет в этот вечер будет дирижировать "Солистами Москвы" и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. В концерте примут участие Денис Мацуев, молодые исполнительницы виолончелистка Мария Зайцева и альтистка Любовь Лазарева, а также исполнители из Китая Ло Чаовэнь (скрипка) и Ду Ксюянь (национальный инструмент гуджень).
Прозвучит музыка разных эпох, в том числе,премьера современного композитора Валерия Воронова – его пьеса "Луна в зените" написана для китайского национального инструмента и симфонического оркестра.
Необычный концерт "Барокко четырех континентов" (19 февраля) объединит на одной сцене музыкантов из Китая, Бахрейна, Италии и России. Произведения разных эпох и направлений прозвучат на концерте "Классика встречает джаз" (22 февраля). Игорь Бутман и его Московской джазовый оркестр выступят в одной программе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" Юрия Башмета – два выдающихся музыканта-виртуоза часто встречаются на одной сцене.
Большим событием станет приезд в Сочи уже во второй раз знаменитого дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna (21 февраля) с новой симфонической программой из музыки Николая Римского-Корсакова (в этом году музыкальный мир отмечает 180-летие со дня рождения композитора) и его ученика по классу инструментовки Сергея Прокофьева.
Сразу две мировые премьеры прозвучат на гала-концерте закрытия (25 февраля) – фестиваль по уже сложившейся традиции заказывает сочинения современным авторам. В этом году это Folded Linen для симфонического оркестра пермского композитора Олега Крохалева и Пьеса для арабской виолончели Кузьмы Бодрова. Также в этот вечер прозвучит музыка Моцарта, Чайковского, Беллини, Равеля и Гершвина. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, солировать будут скрипач Вадим Репин, сопрано Ольга Перетятько, пианист Дэвид Лайвли, а также исполнитель на струнном арабском инструменте ребаб, который еще называют арабской виолончелью, Хассан Моатац Эль Молла.
Музыкально-драматические спектакли и балет
Мультижанровые спектакли появились на фестивале с самого начала его существования. Премьеры музыкально-драматических вечеров есть в программе каждого года. На сей раз зрителей ждут сразу две новых постановки. Первая – "Соборяне. Картины русской жизни" по Николаю Лескову (20 февраля). Один из первых романов-хроник в русской литературе привлек внимание актрисы Полины Агуреевой, которая не только сыграет в этой постановке, но и выступает в роли режиссера. За музыкальную часть отвечает ансамбль "Солисты Москвы", который будет полноценным участником действа.
Еще одна большая премьера фестиваля состоится 23 февраля – спектакль "Сокровенные люди" в постановке режиссера Виктора Крамера с Сергеем Гармашом и Кристиной Бабушкиной. На сцене Зимнего театра 15 февраля будет показан и уже ставший культовым спектакль "Не покидай свою планету", поставленный также Виктором Крамером.
Ни один фестиваль искусств Юрия Башмета не обходится без этой постановки по мотивам повести "Маленький принц" Экзюпери. Впервые он был показан в Сочи в 2016 году и с тех пор идет на разных сценах с неизменным аншлагом. Главную и единственную роль в нем исполняет Константин Хабенский, музыку написал композитор Кузьма Бодров.
Спектакль-концерт "Рождение человека" (17 февраля) объединит рассказы Максима Горького и музыку одного из любимых композиторов писателя Эдварда Грига. В постановке участвуют актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Также в музыкально-литературном вечере в постановке Марины Брусникиной задействованы камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета и фольклорный ансамбль "Комонь".
Музыкально-литературный вечер "Истории любви" пройдет 18 февраля. Это – прошлогодняя премьера фестиваля, уже полюбившаяся публике. В спектакле актеры МХТ имени Чехова Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий и другие читают со сцены рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ – история любви со своей музыкой, специально написанной композитором Кузьмой Бодровым. Она звучит в исполнении "Солистов Москвы", дирижировать будет Юрий Башмет.
Знаменитая прима-балерина Большого театра Светлана Захарова представит специальную программу 24 февраля. Она привезет в Сочи фрагменты лучших балетов мирового репертуара в исполнении звезд: Артемия Белякова, Александра Могилева, Екатерины Крысановой, Владислава Лантратова, Елизаветы Кокоревой.
По традиции концерты будут проходит не только на главной фестивальной площадке – в Зимнем театре, но и в сочинском Зале камерной и органной музыки. Здесь состоятся Марафон романистических сонат, Третий органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и X Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру. А 23 февраля здесь же запланирован детский день с участием кукольного спектакля из Воронежа и концертами с ведущим Павлом Любимцевым. И конечно же для всех желающих во время фестиваля будет открыт Клуб профессионального слушателя.
Юрий Башмет открывает в Москве V Зимний международный фестиваль искусств
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