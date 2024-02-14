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В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину - РИА Новости, 14.02.2024
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10:30 14.02.2024 (обновлено: 15:38 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/sobaki-1927257409.html
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину - РИА Новости, 14.02.2024
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину
В Хабаровске мужчина попал в больницу после нападения стаи бродячих собак, сообщило региональное СУ СК России. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:30
2024-02-14T15:38
происшествия
хабаровск
россия
амур (река)
александр бастрыкин
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ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. В Хабаровске мужчина попал в больницу после нападения стаи бродячих собак, сообщило региональное СУ СК России. &quot;Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь&quot;, — заявили следователи.Как сообщило ведомство, несколько бездомных собак напали на мужчину в районе набережной реки Амур. Врачи зафиксировали у него множественные рваные раны. Сообщается, что следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность").В январе в Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, впоследствии он умер. Тогда по делу о халатности арестовали начальника управления ЖКХ города Василия Иванова и владелицу ветеринарной клиники "Бонифаций" Елену Лемихову. Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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происшествия, хабаровск, россия, амур (река), александр бастрыкин, василий иванов
Происшествия, Хабаровск, Россия, Амур (река), Александр Бастрыкин, Василий Иванов
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину

В Хабаровске госпитализировали мужчину, на которого напала стая бродячих собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. В Хабаровске мужчина попал в больницу после нападения стаи бродячих собак, сообщило региональное СУ СК России.
«

"Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — заявили следователи.

Как сообщило ведомство, несколько бездомных собак напали на мужчину в районе набережной реки Амур. Врачи зафиксировали у него множественные рваные раны.
Сообщается, что следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность").
В январе в Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, впоследствии он умер. Тогда по делу о халатности арестовали начальника управления ЖКХ города Василия Иванова и владелицу ветеринарной клиники "Бонифаций" Елену Лемихову. Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияХабаровскРоссияАмур (река)Александр БастрыкинВасилий Иванов
 
 
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