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В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину - РИА Новости, 14.02.2024
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину
В Хабаровске мужчина попал в больницу после нападения стаи бродячих собак, сообщило региональное СУ СК России. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:30
2024-02-14T10:30
2024-02-14T15:38
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. В Хабаровске мужчина попал в больницу после нападения стаи бродячих собак, сообщило региональное СУ СК России. "Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — заявили следователи.Как сообщило ведомство, несколько бездомных собак напали на мужчину в районе набережной реки Амур. Врачи зафиксировали у него множественные рваные раны. Сообщается, что следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность").В январе в Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину, впоследствии он умер. Тогда по делу о халатности арестовали начальника управления ЖКХ города Василия Иванова и владелицу ветеринарной клиники "Бонифаций" Елену Лемихову. Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html
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происшествия, хабаровск, россия, амур (река), александр бастрыкин, василий иванов
Происшествия, Хабаровск, Россия, Амур (река), Александр Бастрыкин, Василий Иванов
В Хабаровске стая бродячих собак напала на мужчину
В Хабаровске госпитализировали мужчину, на которого напала стая бродячих собак