https://ria.ru/20240214/sobaka-1927379214.html

Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку могут вернуть хозяину

Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку могут вернуть хозяину - РИА Новости, 14.02.2024

Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку могут вернуть хозяину

Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, отдаст его владельцу, если он объявится. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

томилино

люберцы

маргарита симоньян

мособлпожспас

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, отдаст его владельцу, если он объявится. "Да, отдадим", — сказала девушка, уточнив, что у нее уже дома три собаки, и она очень любит животных. По приезде домой волонтер будет мыть и вычесывать собаку. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927314415.html

томилино

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

томилино, люберцы, маргарита симоньян, мособлпожспас, общество