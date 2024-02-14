Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку могут вернуть хозяину
Волонтер, забравшая запертую собаку в Томилино, может вернуть спаниеля хозяину
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасли из запертой квартиры собаку. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, отдаст его владельцу, если он объявится.
"Да, отдадим", — сказала девушка, уточнив, что у нее уже дома три собаки, и она очень любит животных. По приезде домой волонтер будет мыть и вычесывать собаку.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.