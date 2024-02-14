https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html

Симоньян поблагодарила главу Люберец за спасение запертой в квартире собаки

Симоньян поблагодарила главу Люберец за спасение запертой в квартире собаки - РИА Новости, 14.02.2024

Симоньян поблагодарила главу Люберец за спасение запертой в квартире собаки

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила главу Люберец Владимира Волкова за спасение собаки, запертой в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:29

2024-02-14T15:29

2024-02-14T15:32

жилье

люберцы

маргарита симоньян

владимир волков (политик)

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила главу Люберец Владимира Волкова за спасение собаки, запертой в квартире в поселке Томилино. Ранее Симоньян призывала депутатов изменить закон о частной собственности из-за опасности, которой подвергаются животных в закрытых помещениях. Она описала ситуацию с погибающим от голода псом в закрытой квартире в Томилино, где соседи по закону не могли открыть квартиру. Симоньян также рассказала о подобном случае, который произошел ранее с запертым в машине котом. "Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон", - писала она. "Глава Люберец лично вмешался и спас пса. Большое спасибо от волнующейся общественности", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. Как передавал корреспондент РИА Новости, собаку, которая несколько дней была заперта в пустой квартире в Подмосковье, осмотрит ветеринар. Вероятнее всего, спаниеля пока отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. На данный момент решается, у кого она останется, уже есть желающие забрать животное себе. А пока, как передавал корреспондент РИА Новости, ее впервые за несколько дней вывели на прогулку - в сопровождении представителя местных властей.

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасенная собака в Томилино Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов. 2024-02-14T15:29 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, люберцы, маргарита симоньян, владимир волков (политик), общество