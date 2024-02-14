https://ria.ru/20240214/sobaka-1927353662.html
За брошенным в подмосковной квартире спаниелем присматривают волонтеры
За брошенным в подмосковной квартире спаниелем присматривают волонтеры - РИА Новости, 14.02.2024
За брошенным в подмосковной квартире спаниелем присматривают волонтеры
Вызволенный спасателями из квартиры в подмосковных Люберцах спаниель остается под присмотром соседей и волонтеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:15
2024-02-14T15:15
2024-02-14T15:16
происшествия
томилино
люберцы
мособлпожспас
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вызволенный спасателями из квартиры в подмосковных Люберцах спаниель остается под присмотром соседей и волонтеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. "Пес остался под присмотром соседей и волонтеров", - говорится в сообщении. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении спаниеля, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. "Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия через 10 минут с момента поступившего в часть вызова. Поднявшись на этаж, в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента "Хулиган" мы оперативно вскрыли дверь, за которой нас радостно встречала собака породы спаниель, больше в квартире никого не было", - приводит пресс-служба слова Инакова.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927347236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасенная собака в Томилино
Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов.
2024-02-14T15:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, томилино, люберцы, мособлпожспас
Происшествия, Томилино, Люберцы, Мособлпожспас
За брошенным в подмосковной квартире спаниелем присматривают волонтеры
За брошенным в подмосковной квартире спаниелем присматривают соседи и волонтеры