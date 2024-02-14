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Собаку, которую спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар - РИА Новости, 14.02.2024
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14:52 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927347236.html
Собаку, которую спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар
Собаку, которую спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар - РИА Новости, 14.02.2024
Собаку, которую спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар
Собаку, которая несколько дней была заперта в пустой квартире в Подмосковье, осмотрит ветеринар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:52
2024-02-14T14:52
томилино
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Собаку, которая несколько дней была заперта в пустой квартире в Подмосковье, осмотрит ветеринар, передает корреспондент РИА Новости. Ранее жильцы многоквартирного дома в подмосковном Томилино забеспокоились о собаке, которая была несколько дней заперта в пустой квартире их соседа и жалобно скулила. В среду сотрудники подмосковного Мособлпожспаса вызволили ее, вскрыв дверь. На видео, распространенном МВД РФ, видно, что пол квартиры покрыт слоем грязи, повсюду разбросаны пустые бутылки. Перепачканный, но вполне активный спаниель радостно встретил спасателей. Собаку покормили и вывели на прогулку. На данный момент решается, у кого она останется. Уже есть желающие забрать животное себе.
https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html
томилино
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Спасенная собака в Томилино
Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов.
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томилино, россия, происшествия
Томилино, Россия, Происшествия
Собаку, которую спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар

Спаниеля, которого спасли из запертой квартиры в Томилино, осмотрит ветеринар

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Собаку, которая несколько дней была заперта в пустой квартире в Подмосковье, осмотрит ветеринар, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее жильцы многоквартирного дома в подмосковном Томилино забеспокоились о собаке, которая была несколько дней заперта в пустой квартире их соседа и жалобно скулила. В среду сотрудники подмосковного Мособлпожспаса вызволили ее, вскрыв дверь. На видео, распространенном МВД РФ, видно, что пол квартиры покрыт слоем грязи, повсюду разбросаны пустые бутылки. Перепачканный, но вполне активный спаниель радостно встретил спасателей. Собаку покормили и вывели на прогулку.
На данный момент решается, у кого она останется. Уже есть желающие забрать животное себе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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