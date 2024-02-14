https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html
В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку
В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку - РИА Новости, 14.02.2024
В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку
В подмосковном Томилино спасли запертую в квартире собаку, которая долгое время находилась там без хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:27
2024-02-14T13:27
2024-02-14T15:49
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В подмосковном Томилино спасли запертую в квартире собаку, которая долгое время находилась там без хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса."Собаку спасли", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердила представитель МВД Ирина Волк, отметив, что речь идет о питомце породы спаниель. Полицейские продолжают поиски владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появлялся дома.В пресс-службе администрации городского округа РИА Новости уточнили, что квартиру вскрыли, хозяин питомца ведет антисоциальный образ жизни, а жилище находится в крайне захламленном состоянии.Спасенную собаку покормили и вывели на прогулку. Спаниеля заберет к себе на передержку волонтер, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.Как сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник, собака клинически здорова, истощения нет.
https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html
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Спасенная собака в Томилино
Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов.
2024-02-14T13:27
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РИА Новости
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томилино, московская область (подмосковье), люберцы, происшествия
Хорошие новости, Томилино, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Происшествия
В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку
Сотрудники Мособлпожспаса спасли запертую в квартире в Подмосковье собаку
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В подмосковном Томилино спасли запертую в квартире собаку, которая долгое время находилась там без хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса.
"Собаку спасли", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердила представитель МВД Ирина Волк
, отметив, что речь идет о питомце породы спаниель. Полицейские продолжают поиски владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появлялся дома.
В пресс-службе администрации городского округа РИА Новости уточнили, что квартиру вскрыли, хозяин питомца ведет антисоциальный образ жизни, а жилище находится в крайне захламленном состоянии.
Спасенную собаку покормили и вывели на прогулку. Спаниеля заберет к себе на передержку волонтер, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.
Как сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник, собака клинически здорова, истощения нет.
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