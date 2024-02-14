https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html

В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку

В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку - РИА Новости, 14.02.2024

В Подмосковье спасли запертую в квартире собаку

В подмосковном Томилино спасли запертую в квартире собаку, которая долгое время находилась там без хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:27

2024-02-14T13:27

2024-02-14T15:49

хорошие новости

томилино

московская область (подмосковье)

люберцы

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927342336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b245bd7ee8b80434f70a52e6cc8df8fd.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В подмосковном Томилино спасли запертую в квартире собаку, которая долгое время находилась там без хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлпожспаса."Собаку спасли", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердила представитель МВД Ирина Волк, отметив, что речь идет о питомце породы спаниель. Полицейские продолжают поиски владельца собаки, который, по словам соседей, несколько дней не появлялся дома.В пресс-службе администрации городского округа РИА Новости уточнили, что квартиру вскрыли, хозяин питомца ведет антисоциальный образ жизни, а жилище находится в крайне захламленном состоянии.Спасенную собаку покормили и вывели на прогулку. Спаниеля заберет к себе на передержку волонтер, рассказал РИА Новости начальник центрального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.Как сообщил врач одной из подмосковных ветеринарных клиник, собака клинически здорова, истощения нет.

https://ria.ru/20240214/sobstvennost-1927299279.html

томилино

московская область (подмосковье)

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасенная собака в Томилино Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов. 2024-02-14T13:27 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

томилино, московская область (подмосковье), люберцы, происшествия