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Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии - РИА Новости, 14.02.2024
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01:43 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/snaryady-1927213216.html
Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии
Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии - РИА Новости, 14.02.2024
Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии
Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что на доставку на Украину снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров из Европы уходит по меньшей... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:43
2024-02-14T01:43
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что на доставку на Украину снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров из Европы уходит по меньшей мере 12 месяцев. "Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 миллиметров) уйдет от 12 до 18 месяцев", - приводит издание Defense One слова Салма. Он также указал на трудности поставок этих снарядов из стран вне ЕС. По мнению Салма, это объясняется, в частности, недостаточным количеством заказов из Европы, а также нежеланием третьих стран продавать боеприпасы. "Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией", - подчеркнул он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240213/obstrel-1927204945.html
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украина, европа, сергей лавров, россия, нато, евросоюз
Украина, Европа, Сергей Лавров, Россия, НАТО, Евросоюз
Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии

МО Эстонии: доставка Украине натовских снарядов из Европы занимает минимум год

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что на доставку на Украину снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров из Европы уходит по меньшей мере 12 месяцев.
"Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 миллиметров) уйдет от 12 до 18 месяцев", - приводит издание Defense One слова Салма.
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Он также указал на трудности поставок этих снарядов из стран вне ЕС. По мнению Салма, это объясняется, в частности, недостаточным количеством заказов из Европы, а также нежеланием третьих стран продавать боеприпасы.
"Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией", - подчеркнул он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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