https://ria.ru/20240214/snaryady-1927213216.html

Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии

Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии - РИА Новости, 14.02.2024

Доставка Киеву снарядов из Европы занимает минимум год, заявили в Эстонии

Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что на доставку на Украину снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров из Европы уходит по меньшей... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:43

2024-02-14T01:43

2024-02-14T01:43

украина

европа

сергей лавров

россия

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что на доставку на Украину снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров из Европы уходит по меньшей мере 12 месяцев. "Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 миллиметров) уйдет от 12 до 18 месяцев", - приводит издание Defense One слова Салма. Он также указал на трудности поставок этих снарядов из стран вне ЕС. По мнению Салма, это объясняется, в частности, недостаточным количеством заказов из Европы, а также нежеланием третьих стран продавать боеприпасы. "Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией", - подчеркнул он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240213/obstrel-1927204945.html

https://ria.ru/20240214/ssha-1927213053.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, сергей лавров, россия, нато, евросоюз