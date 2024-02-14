https://ria.ru/20240214/skarga-1927383104.html

Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии - РИА Новости, 14.02.2024

Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии бывшего гендиректора "Совкомфлота" Дмитрия Скаргу за злоупотребление полномочиями. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:59

2024-02-14T16:59

2024-02-14T16:59

происшествия

россия

москва

совкомфлот

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии бывшего гендиректора "Совкомфлота" Дмитрия Скаргу за злоупотребление полномочиями. "Скарга признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом 3 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Его предполагаемому подельнику бизнесмену Юрию Никитину суд заочно назначил 18 лет колонии (дополнительно ему вменили легализацию похищенных средств). Срок отбывания наказания, уточнили в суде, исчисляется со дня их фактического задержания, либо с момента передачи правоохранительным органам РФ. По данным газеты "Коммерсант", обвинение связано с хищением у "дочки" госкомпании морского судна-газовоза "с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи". Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов рублей Никитин успел легализовать.

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, совкомфлот