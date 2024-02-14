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Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии - РИА Новости, 14.02.2024
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16:59 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/skarga-1927383104.html
Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии
Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии - РИА Новости, 14.02.2024
Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии бывшего гендиректора "Совкомфлота" Дмитрия Скаргу за злоупотребление полномочиями. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:59
2024-02-14T16:59
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии бывшего гендиректора "Совкомфлота" Дмитрия Скаргу за злоупотребление полномочиями. "Скарга признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом 3 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Его предполагаемому подельнику бизнесмену Юрию Никитину суд заочно назначил 18 лет колонии (дополнительно ему вменили легализацию похищенных средств). Срок отбывания наказания, уточнили в суде, исчисляется со дня их фактического задержания, либо с момента передачи правоохранительным органам РФ. По данным газеты "Коммерсант", обвинение связано с хищением у "дочки" госкомпании морского судна-газовоза "с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи". Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов рублей Никитин успел легализовать.
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происшествия, россия, москва, совкомфлот
Происшествия, Россия, Москва, Совкомфлот
Экс-гендиректора "Совкомфлота" заочно приговорили к 15 годам колонии

Суд заочно приговорил экс-гендиректора "Совкомфлота" Скаргу к 15 годам колонии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии бывшего гендиректора "Совкомфлота" Дмитрия Скаргу за злоупотребление полномочиями.
«
"Скарга признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)... ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом 3 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
Его предполагаемому подельнику бизнесмену Юрию Никитину суд заочно назначил 18 лет колонии (дополнительно ему вменили легализацию похищенных средств).
Срок отбывания наказания, уточнили в суде, исчисляется со дня их фактического задержания, либо с момента передачи правоохранительным органам РФ.
По данным газеты "Коммерсант", обвинение связано с хищением у "дочки" госкомпании морского судна-газовоза "с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи". Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов рублей Никитин успел легализовать.
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