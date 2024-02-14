https://ria.ru/20240214/sistemy-1927415842.html

Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T

Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2024

Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T

Украина рассчитывает получить в 2024 году от Германии четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил в среду советник командования воздушных сил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:28

2024-02-14T18:28

2024-02-14T18:28

специальная военная операция на украине

украина

германия

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сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить в 2024 году от Германии четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил в среду советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее Игнат заявлял, что Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны, украинским войскам необходимо их гораздо больше. "Лидером поставок систем ПВО для нас является Германия. В этом году она должна поставить четыре системы IRIS-T, которые займут серьезную нишу в нашей противоракетной обороне. Германия также предоставила нам Patriot, обучала наших людей работе с ними", - сказал Игнат на брифинге. Он также добавил, что в поставках систем ПВО от западных партнеров регулярно фиксируются задержки, при этом количество никогда не разглашается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927292632.html

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украина, германия, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины