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Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/sistemy-1927415842.html
Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T
Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2024
Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T
Украина рассчитывает получить в 2024 году от Германии четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил в среду советник командования воздушных сил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:28
2024-02-14T18:28
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить в 2024 году от Германии четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил в среду советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее Игнат заявлял, что Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны, украинским войскам необходимо их гораздо больше. "Лидером поставок систем ПВО для нас является Германия. В этом году она должна поставить четыре системы IRIS-T, которые займут серьезную нишу в нашей противоракетной обороне. Германия также предоставила нам Patriot, обучала наших людей работе с ними", - сказал Игнат на брифинге. Он также добавил, что в поставках систем ПВО от западных партнеров регулярно фиксируются задержки, при этом количество никогда не разглашается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927292632.html
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украина, германия, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T

ВСУ: Украина в 2024 году надеется получить от Германии четыре системы ПВО IRIS-T

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина рассчитывает получить в 2024 году от Германии четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил в среду советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Ранее Игнат заявлял, что Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны, украинским войскам необходимо их гораздо больше.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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"Лидером поставок систем ПВО для нас является Германия. В этом году она должна поставить четыре системы IRIS-T, которые займут серьезную нишу в нашей противоракетной обороне. Германия также предоставила нам Patriot, обучала наших людей работе с ними", - сказал Игнат на брифинге.
Он также добавил, что в поставках систем ПВО от западных партнеров регулярно фиксируются задержки, при этом количество никогда не разглашается.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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