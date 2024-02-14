https://ria.ru/20240214/shtrafy-1927225744.html

Власти Сочи предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы

Власти Сочи предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы - РИА Новости, 14.02.2024

Власти Сочи предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы

Срывающие мимозу в несанкционированных местах и на клумбах Сочи в преддверии Международного женского дня 8 марта, понесут наказание в виде штрафа, работа... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T06:42

2024-02-14T06:42

2024-02-14T11:44

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СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Срывающие мимозу в несанкционированных местах и на клумбах Сочи в преддверии Международного женского дня 8 марта, понесут наказание в виде штрафа, работа мониторинговых служб в этот период будет усилена, предупредили в городской мэрии. Международный женский день отмечается в России 8 марта, по мере приближения праздничной даты увеличивается количество торговцев мимозы - цветов, являющимися неким символом весны. Некоторые предприниматели срывают цветы акации серебристой с городских территорий и реализуют на местных рынках. Первые букеты уже появляются на сочинских прилавках. "В преддверии главного женского праздника – 8 марта администрация города Сочи усилит контроль за фактами несанкционированного сбора акации серебристой или мимозы, а также сохранности цветочного оформления на городских клумбах. В соответствии с законом Краснодарского края №2695-КЗ "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае" и действующими городскими правилами благоустройства повреждение любых зеленых насаждений влечет за собой привлечение виновного к административной ответственности с предъявлением расчета нанесенного ущерба", - пояснили РИА Новости в мэрии. Заприметивших "уничтожение" мимозы просят сообщить в городской департамент по охране окружающей среды или правоохранителям. Как уточнили агентству городские власти, в случае выявления незаконного сбора цветов с городских территорий физические лица заплатят штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностные - от 20 до 39 тысяч, юридические лица понесут наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы увеличатся. В январе ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани рассказывала РИА Новости, что мимоза зацвела раньше срока из-за теплой осени. О первых поставках весенних цветов уже сообщала сочинская таможня, накануне в Россию из Республики Абхазия завезли 150 килограммов мимозы. Мимоза (акация серебристая) — род цветковых растений. Ее родина — Австралия, но кустарник можно встретить в Абхазии и Сочи. Высота достигает 10-12 метров. В Сочи мимозу можно встретить практически в каждом крупном районе города, в том числе на границе с Абхазией. Деревья с желтыми цветами растут и на федеральной территории Сириус у границ с Адлером, особенно их много в районе поселка Мирный.

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