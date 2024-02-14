https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html

"Втянут в войну с Россией": заявление Шольца о НАТО вызвало гнев в Сети

"Втянут в войну с Россией": заявление Шольца о НАТО вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 14.02.2024

"Втянут в войну с Россией": заявление Шольца о НАТО вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х подвергли жесткой критике заявления канцлера Германии Олафа Шольца об укреплении НАТО ради безопасности Европы и обвинили его в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:04

2024-02-14T10:04

2024-02-14T10:04

в мире

европа

германия

россия

олаф шольц

владимир путин

нато

северный поток

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли жесткой критике заявления канцлера Германии Олафа Шольца об укреплении НАТО ради безопасности Европы и обвинили его в обострении отношений с Россией."Нет! Это не ради безопасности Европы. Речь идет о войне! Германию и Европу хотят втянуть в войну с Россией, что приведет к экономическому банкротству. НАТО —это альянс разжигателей войны!" — возмутился MBTrader."Немцам пора осознать, что их канцлер и политики принесли в жертву будущее Германии и играют с безопасностью Европы. Опять!" — отметил Jay."А "Северный поток" туда относится (к безопасности Европы. — Прим. ред.)? Или это другое?" — обратилась к Шольцу Mira D."России снова нужно расправиться с Германией", — поделился Christel Picciano."Последние несколько раз, когда Германия отправилась на войну, не закончились для нее хорошо", — предостерег Guanche Warrior.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240213/prodvizhenie-1927102392.html

https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

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германия

россия

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в мире, европа, германия, россия, олаф шольц, владимир путин, нато, северный поток