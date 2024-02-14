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Бурятия восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР - РИА Новости, 14.02.2024
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06:22 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/shkola-1927225250.html
Бурятия восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР
Бурятия восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР - РИА Новости, 14.02.2024
Бурятия восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР
Бурятия начала восстановление школы в селе Кумачово подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, которая пострадала от обстрела,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:22
2024-02-14T06:22
донецкая народная республика
хабаровский край
сахалинская область
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. Бурятия начала восстановление школы в селе Кумачово подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, которая пострадала от обстрела, завершить работы планируется до 1 мая этого года, сообщает управление капитального строительства республики. "В начале этого года подрядная организация приступила к восстановлению Кумачовской средней школы, пострадавшей от ракетного обстрела. Завершить ремонтные работы планируется до 1 мая этого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановление школы идет полным ходом, все необходимые материалы уже доставлены. Подрядной организации нужно восстановить крышу, обрушившиеся стены, провести внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики. За качеством выполненных работ ежедневно следят специалисты управления капстроительства, которые находятся в Старобешевском районе с ноября прошлого года. "Ремонт проходит за счет средств, выделенных из бюджета Бурятии. Однако в связи с тем, что школа была построена еще в середине прошлого века, есть вероятность, что на объекте будут выявлены скрытые дефекты. И это потребует проведения дополнительных работ и перерасчета", - отметили в управлении. В ведомстве напомнили, что 19 ноября 2023 года в Старобешевском районе ДНР в результате ракетного обстрела серьезно пострадало несколько зданий, в том числе Кумачовская средняя школа. Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов лично прибыл в подшефный регион, чтобы на месте оценить ущерб. Сперва было решено ограничить пострадавшую часть школы от неповрежденной, чтобы в здании можно было продолжить образовательный процесс. Затем специалисты управления капстроительства Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений и на его основании подготовили технические решения, которые сейчас реализуются. Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, а также Старобешевским и Амвросиевским районами.
https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html
https://ria.ru/20240119/dokuchaevsk-1922242373.html
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донецкая народная республика, хабаровский край, сахалинская область, алексей цыденов
Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Сахалинская область, Алексей Цыденов
Бурятия восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР

Бурятия до мая восстановит пострадавшую при обстреле школу в селе Кумачово в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 фев – РИА Новости. Бурятия начала восстановление школы в селе Кумачово подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, которая пострадала от обстрела, завершить работы планируется до 1 мая этого года, сообщает управление капитального строительства республики.
"В начале этого года подрядная организация приступила к восстановлению Кумачовской средней школы, пострадавшей от ракетного обстрела. Завершить ремонтные работы планируется до 1 мая этого года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что восстановление школы идет полным ходом, все необходимые материалы уже доставлены. Подрядной организации нужно восстановить крышу, обрушившиеся стены, провести внутреннюю отделку школьной библиотеки, кабинетов химии и физики. За качеством выполненных работ ежедневно следят специалисты управления капстроительства, которые находятся в Старобешевском районе с ноября прошлого года.
"Ремонт проходит за счет средств, выделенных из бюджета Бурятии. Однако в связи с тем, что школа была построена еще в середине прошлого века, есть вероятность, что на объекте будут выявлены скрытые дефекты. И это потребует проведения дополнительных работ и перерасчета", - отметили в управлении.
В ведомстве напомнили, что 19 ноября 2023 года в Старобешевском районе ДНР в результате ракетного обстрела серьезно пострадало несколько зданий, в том числе Кумачовская средняя школа. Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов лично прибыл в подшефный регион, чтобы на месте оценить ущерб. Сперва было решено ограничить пострадавшую часть школы от неповрежденной, чтобы в здании можно было продолжить образовательный процесс. Затем специалисты управления капстроительства Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений и на его основании подготовили технические решения, которые сейчас реализуются.
Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, а также Старобешевским и Амвросиевским районами.
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