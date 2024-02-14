https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html

Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии

Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии - РИА Новости, 14.02.2024

Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии

Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО стало технически невозможным благодаря оснащению армии страны средствами ПВО из России и Китая, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:41

2024-02-14T18:41

2024-02-14T19:13

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БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО стало технически невозможным благодаря оснащению армии страны средствами ПВО из России и Китая, заявил президент республики Александр Вучич.В среду глава государства обошел выставку вооружений в Нише вместе с командованием сербской армии и руководством оборонных предприятий, сделав особый упор на средства противовоздушной обороны. "Нелегко будет тем, кто попытался бы провести агрессию, как в 1999 году, они технически не смогли бы это сделать тем же путем, пока не уничтожат наши силы. Они должны были бы бить крылатыми ракетами из-за границы, из Средиземного, Адриатического морей, но не из воздуха с расстояния в 11 километров, как ранее с легкостью. Это более невозможно, это уже не то небо", — сказал Вучич собравшимся при осмотре ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.По его словам, "китайцы сделали чудо — быстрое, мобильное" для поражения шести целей одновременно на расстоянии до ста километров. Глава государства отметил, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими всю территорию страны. "Есть "Панцирь-С1" и есть "Панцирь-С1М". У нас первая версия, но мы постараемся с помощью собственных знаний ее модернизировать. Эти две пушки калибра 30 миллиметров делают по полутора тысячи выстрелов в минуту. Смерть для дронов, плюс ракеты для более крупных целей в воздухе, включая крылатые ракеты, это показало себя в Сирии и на Украине, как убийственное средство. У нас есть, но недостаточно", — указал он при осмотре российского ЗРПК.Офицер ПВО рассказал Вучичу и командованию о предназначении и технических характеристиках полученной недавно из России системы РЭБ "Репеллент". Он уточнил, что в отличие от "Красухи", предназначенной для борьбы с радарами самолетов, новинка обнаруживает и создает помехи для дронов в радиусе 30 километров. Вучич на это заметил, что "Репеллент", не такой мощный как "Красуха", но выполняет свои задачи. В сентябре 2023 года сербский лидер сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Вучич заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.

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https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html

https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html

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сербия, россия, белград (город), александр вучич, нато, панцирь-с1, китай