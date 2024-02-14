Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 14.02.2024 (обновлено: 19:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии - РИА Новости, 14.02.2024
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии
Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО стало технически невозможным благодаря оснащению армии страны средствами ПВО из России и Китая, заявил президент... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:41
2024-02-14T19:13
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
нато
панцирь-с1
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО стало технически невозможным благодаря оснащению армии страны средствами ПВО из России и Китая, заявил президент республики Александр Вучич.В среду глава государства обошел выставку вооружений в Нише вместе с командованием сербской армии и руководством оборонных предприятий, сделав особый упор на средства противовоздушной обороны. "Нелегко будет тем, кто попытался бы провести агрессию, как в 1999 году, они технически не смогли бы это сделать тем же путем, пока не уничтожат наши силы. Они должны были бы бить крылатыми ракетами из-за границы, из Средиземного, Адриатического морей, но не из воздуха с расстояния в 11 километров, как ранее с легкостью. Это более невозможно, это уже не то небо", — сказал Вучич собравшимся при осмотре ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.По его словам, "китайцы сделали чудо — быстрое, мобильное" для поражения шести целей одновременно на расстоянии до ста километров. Глава государства отметил, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими всю территорию страны. &quot;Есть &quot;Панцирь-С1&quot; и есть &quot;Панцирь-С1М&quot;. У нас первая версия, но мы постараемся с помощью собственных знаний ее модернизировать. Эти две пушки калибра 30 миллиметров делают по полутора тысячи выстрелов в минуту. Смерть для дронов, плюс ракеты для более крупных целей в воздухе, включая крылатые ракеты, это показало себя в Сирии и на Украине, как убийственное средство. У нас есть, но недостаточно&quot;, — указал он при осмотре российского ЗРПК.Офицер ПВО рассказал Вучичу и командованию о предназначении и технических характеристиках полученной недавно из России системы РЭБ "Репеллент". Он уточнил, что в отличие от "Красухи", предназначенной для борьбы с радарами самолетов, новинка обнаруживает и создает помехи для дронов в радиусе 30 километров. Вучич на это заметил, что "Репеллент", не такой мощный как "Красуха", но выполняет свои задачи. В сентябре 2023 года сербский лидер сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Вучич заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html
https://ria.ru/20230515/nato-1872028324.html
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html
сербия
россия
белград (город)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, белград (город), александр вучич, нато, панцирь-с1, китай
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, НАТО, Панцирь-С1, Китай
Вучич назвал невозможным повторение ударов НАТО по Сербии

Вучич: повторение ударов НАТО по Сербии невозможно благодаря ПВО из России и КНР

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 фев — РИА Новости. Повторение бомбардировок Сербии силами НАТО стало технически невозможным благодаря оснащению армии страны средствами ПВО из России и Китая, заявил президент республики Александр Вучич.
В среду глава государства обошел выставку вооружений в Нише вместе с командованием сербской армии и руководством оборонных предприятий, сделав особый упор на средства противовоздушной обороны.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
9 февраля, 14:43
"Нелегко будет тем, кто попытался бы провести агрессию, как в 1999 году, они технически не смогли бы это сделать тем же путем, пока не уничтожат наши силы. Они должны были бы бить крылатыми ракетами из-за границы, из Средиземного, Адриатического морей, но не из воздуха с расстояния в 11 километров, как ранее с легкостью. Это более невозможно, это уже не то небо", — сказал Вучич собравшимся при осмотре ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.

В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня. Точное число жертв неизвестно. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко
15 мая 2023, 23:39
По его словам, "китайцы сделали чудо — быстрое, мобильное" для поражения шести целей одновременно на расстоянии до ста километров. Глава государства отметил, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими всю территорию страны.
«

"Есть "Панцирь-С1" и есть "Панцирь-С1М". У нас первая версия, но мы постараемся с помощью собственных знаний ее модернизировать. Эти две пушки калибра 30 миллиметров делают по полутора тысячи выстрелов в минуту. Смерть для дронов, плюс ракеты для более крупных целей в воздухе, включая крылатые ракеты, это показало себя в Сирии и на Украине, как убийственное средство. У нас есть, но недостаточно", — указал он при осмотре российского ЗРПК.

Офицер ПВО рассказал Вучичу и командованию о предназначении и технических характеристиках полученной недавно из России системы РЭБ "Репеллент". Он уточнил, что в отличие от "Красухи", предназначенной для борьбы с радарами самолетов, новинка обнаруживает и создает помехи для дронов в радиусе 30 километров. Вучич на это заметил, что "Репеллент", не такой мощный как "Красуха", но выполняет свои задачи.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
6 февраля, 03:02
В сентябре 2023 года сербский лидер сообщил, что Белград оплатил в России комплекс РЭБ "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Вучич заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.

Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021-го в страну прибыли ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Москва передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич отмечал, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян
7 февраля, 19:59
 
СербияРоссияБелград (город)Александр ВучичНАТОПанцирь-С1Китай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала