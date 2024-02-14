https://ria.ru/20240214/schit-1927207858.html

Ядерный щит США треснул, заявили в Совбезе России

Ядерный щит США треснул, заявили в Совбезе России - РИА Новости, 14.02.2024

Ядерный щит США треснул, заявили в Совбезе России

Ядерный щит США, по сути, треснул, когда глава Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:08

2024-02-14T00:08

2024-02-14T00:08

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ллойд остин

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ядерный щит США, по сути, треснул, когда глава Пентагона Ллойд Остин скрыл свою госпитализацию в конце декабря 2023 года, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. "Насколько известно, в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. И этот порядок действует круглосуточно и непрерывно. А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико", - сказал Попов в интервью газете "Известия". "Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину", - добавил он. По его словам, видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к Остину с просьбой дать показания перед законодателями. Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Решение Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил в январе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета. На днях Остин вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Из-за госпитализации Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться в среду виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.

https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html

https://ria.ru/20240213/ostin-1927204654.html

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в мире, сша, россия, брюссель, ллойд остин, михаил попов, джо байден, министерство обороны сша