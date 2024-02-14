https://ria.ru/20240214/sberbank-1927248014.html

Сбербанк с 24 по 28 января выдержал продолжительную DDoS-атаку

Сбербанк с 24 по 28 января выдержал продолжительную DDoS-атаку - РИА Новости, 14.02.2024

Сбербанк с 24 по 28 января выдержал продолжительную DDoS-атаку

Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:08

2024-02-14T10:08

2024-02-14T10:17

сбербанк россии

экономика

станислав кузнецов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную, четырехсуточную атаку, она была весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз в течении этих четырех суток", - сказал он, говоря о DDoS-атаке."Она не была очень мощной… Мы не почувствовали на себе влияние", - в то же время отметил Кузнецов и предложил участникам рынка объединиться в борьбе с мошенниками.

https://ria.ru/20240131/ddos-1924489617.html

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сбербанк россии, экономика, станислав кузнецов