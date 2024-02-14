https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927456299.html

Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США

Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США - РИА Новости, 14.02.2024

Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США

Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:30

2024-02-14T23:30

2024-02-14T23:30

россия

такер карлсон

сша

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая в кавычках диктатура, которая якобы представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Карлсона, видео опубликовано в канале Кремля в Telegram.

https://ria.ru/20240214/arest-1927455538.html

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россия, такер карлсон, сша, владимир путин, павел зарубин