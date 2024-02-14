https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927456299.html
Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США
Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США - РИА Новости, 14.02.2024
Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США
Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:30
2024-02-14T23:30
2024-02-14T23:30
россия
такер карлсон
сша
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926355498_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8b700f7fa82fea1aa64ba657962a37c9.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая в кавычках диктатура, которая якобы представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении Карлсона, видео опубликовано в канале Кремля в Telegram.
https://ria.ru/20240214/arest-1927455538.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926355498_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_94dfb0c9c4a5bb3c80231f1b074e72b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, такер карлсон, сша, владимир путин, павел зарубин
Россия, Такер Карлсон, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США
Путин: санкции против Такера Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США